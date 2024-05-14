Косатки набросились на судно с людьми в Гибралтарском проливе

На 15-метровом корабле Alboran Cognac находились двое человек. Утром в воскресенье, 12 мая, стая примерно из 15 косаток протаранила судно. Оно получило пробоину, но еще могло оставаться на плаву.

Вскоре моряков, подавших сигнал бедствия, заметили с проходившего мимо танкера. Пострадавших взяли на борт, а подбитое судно доставили в Гибралтар, но оно все же пошло ко дну.

По мнению ученых, напавшие на Alboran Cognac относятся к субпопуляции косаток «Глэдис». В последнее время случаи нападения на корабли участились. В августе прошлого года эти китообразные напали на яхту в Португалии. Моряк в результате атаки не пострадал.

Стая косаток потопила корабль в Гибралтарском проливе, сообщила газета El País. По данным источников издания, необычная атака случилась вблизи берегов Марокко.