14 мая 2024, 00:33

Косатки набросились на судно с людьми в Гибралтарском проливе

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Стая косаток потопила корабль в Гибралтарском проливе, сообщила газета El País. По данным источников издания, необычная атака случилась вблизи берегов Марокко.

На 15-метровом корабле Alboran Cognac находились двое человек. Утром в воскресенье, 12 мая, стая примерно из 15 косаток протаранила судно. Оно получило пробоину, но еще могло оставаться на плаву.

Вскоре моряков, подавших сигнал бедствия, заметили с проходившего мимо танкера. Пострадавших взяли на борт, а подбитое судно доставили в Гибралтар, но оно все же пошло ко дну.

По мнению ученых, напавшие на Alboran Cognac относятся к субпопуляции косаток «Глэдис». В последнее время случаи нападения на корабли участились. В августе прошлого года эти китообразные напали на яхту в Португалии. Моряк в результате атаки не пострадал.

Стая косаток потопила корабль в Гибралтарском проливе, сообщила газета El País. По данным источников издания, необычная атака случилась вблизи берегов Марокко.

Корабли Европа Животные
14 мая 2024, 00:54
«Его даже жаль». Захарова ответила Сунаку на обвинения в ядерной эскалации со стороны РФ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Британский премьер-министр Риши Сунак отчаянно лжет, обвиняя Россию в одностороннем прекращении поставок энергоресурсов и нагнетании ядерной эскалации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Ложь Сунака настолько отчаянна, что его даже жаль. А вдруг это просто глупость?» - задалась вопросом дипломат.

Так она прокомментировала заявления Сунака на заседании аналитического центра Policy Exchange. Там министр Великобритании заявил, что действия России якобы привели к ядерной эскалации , а также оказали разрушительное воздействие на жизнь людей после прекращения поставок газа со стороны главы РФ Владимира Путина.

«По поводу „опасной ядерной эскалации“. Именно киевский режим, а не кто-то другой ведет обстрелы крупнейшей в Европе атомной электростанции - Запорожской АЭС. Об этом знают все, включая МАГАТЭ», - написала Захарова.

Также дипломат прокомментировала слова Сунака об экспорте энергоресурсов. Она отметила, что российская сторона «ни на секунду не прекращала» поставки газа. При этом США сами запретили импорт углеводородов из РФ, а потом убедили это сделать страны G7 и Евросоюза.

США Великобритания Газ Мария Захарова Россия Риши Сунак
13 мая 2024, 23:20
Военные Польши потеряли снайперскую винтовку во время учений
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Военные Польши потеряли снайперскую винтовку в ходе учений. Об этом рассказали в войсках территориальной обороны, передало РИА «Новости».

«В Тчеве (Поморское воеводство Польши) после интенсивных дневных и ночных учений была обнаружена утеря оружия - винтовки BOR (оружие польского производства калибра 7,62 миллиметра - прим. ред.)», - сказано в публикации.

С момента исчезновения бойцы 7-й Поморской бригады Войск территориальной обороны активно искали утерянную винтовку. Также разъяснительную работу начала военная полиция и Служба военной контрразведки.

Военнослужащие допустили криминальный след в случившемся, в том числе ее кражу.

Ранее стало известно, что ВС Великобритании с 2018 года лишились некоторых вооружений - их украли или потеряли. Среди техники оказались ракетные установки, пулеметы GPMG, штурмовые винтовки SA-80 и тысячи снарядов.

Военные учения Военные Оружие Польша Полиция
13 мая 2024, 14:17
Генпрокуратура выяснит инициаторов подрыва СП после ответов США и Германии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ответы Соединенных Штатов, Германии, Франции и Кипра на запросы российской Генпрокуратуры прольют свет на инициаторов терактов на «Северных потоках». Об этом РИА «Новости» сообщил глава ведомства Игорь Краснов.

От отметил, что Генпрокуратура призвала зарубежных коллег к сотрудничеству и направила им запросы по расследованию подрыва СП.

«Полагаю, их ответы могут стать той самой лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует мировой общественности, кто стоит за этими преступлениями», - подчеркнул генпрокурор.

Ранее шведский МИД назвал бесполезным международное расследование по терактам на газопроводах. Дипломаты подчеркнули, что власти уже сделали все возможное, поэтому дальнейшие поиски виновников ни к чему не приведут.

Генпрокуратура РФ Германия Кипр Франция Игорь Краснов Северный поток
13 мая 2024, 12:43
Британцы высмеяли «сигнал Путину» от НАТО
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В Эстонии проходят учения НАТО Swift Response, цель которых — отработка действий на случай противостояния с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли это мероприятие.

В Эстонии проходят учения НАТО Swift Response, цель которых - отработка действий на случай противостояния с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли это мероприятие.

«Восемьдесят два британских и 60 американских солдат в Эстонии? <…> Ого, половина наших вооруженных сил! <…> Сотни тысяч российских солдат оцепенели», - сыронизировали комментаторы.

Журналисты газеты The Times сообщали, что британских военных на учениях НАТО в Эстонии запугивали российскими дронами-шпионами. Эстонских солдат заставляли прыгать в воду, чтобы проверить отсутствие мобильных телефонов.

Ранее стала известна еще одна цель учений Североатлантического альянса в Эстонии. Речь шла об анализе боевых действий на Украине с использованием данных, полученных во время мероприятий.

Военные Россия НАТО Эстония Владимир Путин

Новости по теме