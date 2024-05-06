Коррупционному делу Урсулы фон дер Ляйен определят подсудность

Первое расследование о возможных нарушениях в феврале 2021 года опубликовала The New York Times. Когда AstraZeneca объявила о проблемах при производстве, Урсула фон дер Ляйен, по данным газеты, в частном порядке договорилась с исполнительным директором компании Pfizer Альбертом Бурлой о закупке 1,8 миллиарда доз вакцины на 20 миллиардов евро.

Журналист Александр Фант и европейский омбудсмен Эмили О’Рейли потребовали обнародовать переписку чиновницы с бизнесменом, а в феврале 2023 года репортеры NYT подали иск против Еврокомиссии в Европейский суд. Еще через два месяца сотрудник бельгийской консалтинговой фирмы Фредерик Бальдан обратился в суд Льежа, обвинив Урсулу фон дер Ляйен в уничтожении документов, обогащении, коррупции и «узурпации полномочий».

Впоследствии дело передали Европейской прокуратуре (EPPO). Суд Льежа 17 мая решит, на каком уровне продолжат расследование - в Бельгии, EPPO или одновременно в обеих инстанциях.

Урсула фон дер Ляйен настояла на регистрации вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna, несмотря на сомнения специалистов в их качестве. Французские журналисты обнародовали собственное расследование.