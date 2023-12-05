Королеву Испании обвинили в измене супругу после 20 лет брака

Испанская королева Летиция может оказаться в эпицентре скандала - ее обвиняют в измене с бывшим мужем своей сестры Джейми Дель Бурго. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Бывший возлюбленный королевы заявил, что Летиция встречалась с ним, когда уже была замужем. Испанская телеведущая Летиции Ортис Рокасолано получила предложение руки и сердца от принца Испании Филиппа в 2003 году.

В мае 2024 года супруги будут отмечать фарфоровую свадьбу, однако теперь праздник оказался под угрозой. Бывший муж ее сестры - бизнесмен Джейми Дель Бурго - заявил, что скоро презентует свою книгу под названием «Летиция и я», в которой раскроет много тайн испанского королевского двора. Журналистам стали доступны отрывки из мемуаров Бурго.

В своих записях бизнесмен пишет об интимной связи с королевой, когда она была замужем. При этом Бурго пообещал предоставить доказательства этого факта. В его мобильном телефоне хранятся фотографии и переписка с Летицией, в которых они признаются друг другу в любви.