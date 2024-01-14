14 января 2024, 17:18

Королева Дании отреклась от престола и передала власть сыну

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Королева Дании Маргрете II отреклась от трона, передав полномочия сыну. Ее правление длилось 52 года. Трансляцию из королевского замка Кристиансборг ведет телеканал Danmarks Radio.

Отречение 83-летней королевы произошло на заседании Государственного совета, в котором участвовали члены правительства, наследный принц и его сын. В это время вокруг дворца собрались более сотни тысяч человек. Новым правителем Дании автоматически стал 55-летний сын королевы - его будут звать Фредерик X. Коронации или помазания нового монарха не будет, поскольку эти традиции не используются с прошлого века.

Подавляющее большинство датчан высоко оценивают правление Маргрете II. Ее решение отречься от престола является беспрецедентным в новейшей истории страны.

В прошлом году королева отказалась покровительствовать книжной премии имени Ганса Христиана Андерсена. Причиной стал скандал из-за россиянки в жюри.

Дания Европа
14 января 2024, 17:08
МИД Китая заявил, что Тайвань не станет отдельным государством
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Тайвань остается частью Китая и не станет самостоятельным государством, заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время визита в Египет. Его процитировал местное издание «Аль-Яум ас-Сабиа».

«Тайвань является неделимой частью нашей страны и не станет отдельным государством, он вернется в состав Китая», - подчеркнул Ван И.

Он констатировал, что планы объявить Тайвань независимым государством не воплотились в прошлом и не воплотятся никогда.

Глава китайского МИД пояснил, что согласно декларации, принятой по итогам Каирской конференции в 1943 году, все территории, отторгнутые Японией у Китая, должны вернуться к КНР.

Китай «решительно ответит» на попытки вмешательства в свои внутренние дела, предупредил министр.

Ранее власти Китая заявили, что результаты голосования на выборах главы администрации Тайваня не повлияют на позицию страны по тайваньскому вопросу, и КНР будет противостоять любым действиям, направленным на достижение независимости острова.

Китай Тайвань
14 января 2024, 15:19
Дэйв Грол: человек, который нравится всем
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Рокеру Дэйву Гролу 14 января исполнилось 55 лет. Об истории успеха и неповторимом характере музыканта, чей путь к славе начался с группы Nirvana, рассказал в колонке для «360» писатель Платон Беседин.

Но вместе с тем именно этот человек делает подлинный рок-н-ролл. Один из немногих сегодня. Последние записи Foo Fighters мне, честно сказать, не особо нравились. Порою совсем не нравились. Все то, что было создано и записано после альбома 2011 года Wasting Light… в этих пластинках не было души, но Грол не был бы Гролом, если бы не умел трансформировать гнев, отчаяние, боль в энергию творчества. Умерла мама Дэйва, умер барабанщик Foo Fighters и друг Дэйва Тейлор Хокинс, - и из этой черной дыры смерти родился великолепный альбом 2023 года But Here We Are, убеждающий на 100%. И, слушая его снова и снова, я всякий раз осознавал: да, так мог и по итогу смог только Дэйв Грол. Он вернул рок-музыке израненную душу.

Поэтому, честно сказать, я так и не понял, как отношусь к Дэйву Гролу. Искренний он или весь такой продуманный - не знаю, правда. Впрочем, какая разница? Ведь Дэйв Грол, похоже, нравится абсолютно всем. Абсолютный феномен! Песни, созданные для Nirvana, стали основой для дебютного альбома Foo Fighters. После была вторая пластинка, где завораживала одна из лучших песен второй половины 90-х Everlong, на которую сняли клип, задавший новые стандарты для MTV. А дальше началось безумие, которое можно, вспомнив известную постановку и перефразировав рефрен, описать так: «Дэйв Грол здесь, Дэйв Грол там…» Казалось, не было ни одного мероприятия, которое обошлось бы без участия лидера Foo Fighters.

Во-первых, сама группа получала одну награду за другой, а ее гастрольный график расписывался на годы вперед. Альбомы Foo Fighters не опускались ниже определенного уровня, на каждом из них было минимум две-три песни, которые обязательны для прослушивания людьми, искренне любящими рок-музыку. Best of You, My Hero, Times like these, Rope, Walk, February stars etc. - все это современная рок-классика. Причем творческая потенция и продуктивность Дэйва реально изумляла.

Во-вторых, Грол зафрендился, кажется, со всеми музыкантами на планете. Он выступал с Брайаном Джонсоном, Билли Айлиш, Полом Стэнли, Брайаном Мэем, Полом Маккартни… нет, легче написать, с кем он не выступал. При этом Дэйв Грол стал человеком, который появлялся везде, что было мало-мальски связано с рок-музыкой. Речь на похоронах Лемми Килмистера говорил именно Дэйв. Да, лидер Motorhead был его другом, но скажите мне: а с кем в принципе не дружил Грол? Он восстановил отношения даже с Экслом Роузом, с которым когда-то враждовал Курт, а сам Дэйв кричал ему со сцены MTV с угрозой: «Эй, Эксл!» Вот же ж времена были! Грол играл на прощальном шоу Леттермана. Да что там, он играл на инаугурации Байдена.

Далее - его речь.

Ровно 55 лет назад - 14 января 1969 года - родился один из главных рокеров современности Дэйв Грол. В 90-х он был барабанщиков культовой группы Nirvana, а после смерти ее лидера Курта Кобейна основал собственную рок-банду Foo Fighters. Сегодня это одна из самых премированных и популярных рок-групп в мире. Да, в рок-пантеоне есть «священные монстры» вроде Led Zeppelin, AC/DC, Black Sabbath, Deep Purple, а есть те, кто идут следом, но тоже живут на облаках. Foo Fighters, определенно, те самые парни, которые максимально приближены к рок-божествам. Надеялся ли на такое сам Дэйв Грол? Он начал барабанить в Nirvana, когда ему исполнилось чуть больше 20 лет. До этого играл в странной команде, исполнявшей нечто в духе хардкора, перемешанного с панком. В Nirvana Дэйв оказался шестым барабанщиком - и он сразу понравился Курту. То убойное соло на ударных, которое вы слышите в начале одной из величайших композиций за всю истории рок-музыки - Smells like teen spirit, вырывает из бездны разрушения именно Дэйв Грол. Курт написал о нем в своем дневнике: «Наконец-то я нашел классного барабанщика».

Правда, со временем отношение Кобейна к Дэйву стало меняться. Курт, измученный наркотиками, шоу-бизнесом, славой, болезнями, турне, раздражался ото всего - в том числе от собственной группы. Но ее басист Крист Новоселич был другом Курта еще со школьных времен, поэтому Гролу доставалось больше. Это, к слову, хорошо видно и слышно на одной из последних записей группы, которая позднее будет издана как Unplugged in New York. Великолепная пластинка! Сам Грол вспоминает: «Я понимал, что работаю с величайшим автором песен своего поколения, а потому я просто должен был играть на ударных». Меж тем Дэйв писал и свои песни тоже, но не особо показывал их Курту. Nirvana записала лишь одну песню Грола - Marigold. Помню, когда впервые услышал ее на кассете - это было давно, очень давно, - изумился. Хм, подумал я, это какая-то совсем другая Nirvana; очарование грусти, будто поэзия Рильке.

Все кончилось в апреле 1994 года. Официальная версия: Курт Кобейн покончил с собой. Nirvana перестала существовать. Даже сейчас, спустя 30 лет, Дэйв Грол вспоминает те дни со слезами. Он был раздавлен. Он не мог слушать музыку. Он не мог делать вообще ничего. Однако Грол сумел вернуться в мир живых.

Дальше следует история, которая звучит как голливудский сюжет. В отчаянии, в депрессии Грол уехал в Ирландию и там бродил по самым дальним уголкам страны (вроде тех, что вы могли видеть в ленте «Банши Инишерина»). И вот, скитаясь среди безлюдных изумрудных пейзажей, Грол увидел одиноко бредущего паренька в майке Nirvana. «Это был знак», - решил Грол и вернулся, чтобы писать свою музыку.

Песни Музыка
14 января 2024, 14:51
Британия не согласилась со словами Эрдогана о «непропорциональной силе» в Йемене
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Великобритания не согласна со словами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что при американо-британской атаке на Йемен применялась непропорциональная сила. Такое заявление сделал министр иностранных дел королевства Дэвид Кэмерон в интервью Sky News.

Ранее турецкий лидер заявил, что ударами по Йемену Запад хотел сделать из Красного моря «кровавое озеро». По словам Эрдогана, речь шла о непропорциональной силе.

« Мы не согласны с тем, что сказал президент Эрдоган <...> наши действия поддержала коалиция с участием большого числа стран», - сказал Кэмерон.

Он назвал Турцию важным союзником Великобритании по НАТО, но отметил, что в данном случае у двух стран разные позиции.

Британские и американские военные в очередной раз атаковали Йемен 13 января, их целью была военно-морская база. Журналисты NYT отметили, что западные удары снизили боевой потенциал хуситов примерно на треть. Хотя при ударах удалось уничтожить около 90% целей, это незначительно отразилось на способности хуситов нападать на корабли в Красном море.

Турция Великобритания
14 января 2024, 13:36
Канализационные нечистоты вновь затопили улицы Киева
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По улицам Киева снова потекли канализационные стоки. Это случилось через несколько дней после ремонта предыдущего прорыва, сообщили украинское издание «Страна.ua».

Весь бульвар Жюля Верна в Святошинском районе затопило продуктами жизнедеятельности жителей Борщаговки.

«От водоснабжения отключены два дома, сообщили в мэрии Киева. На месте работают аварийные бригады», - написали журналисты.

Масштабный прорыв канализации в Святошинском районе украинской столицы произошел в начале текущей недели. Улицы затопило нечистотами , несколько автомобилей тоже залило грязной водой. Прорыв превратил дороги в болото, также пострадал жилой массив Борщаговка на западе Киева.

Депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко прокомментировал крупную коммунальную аварию и обратился к киевлянам с необычным заявлением. Он сказал, что жители столицы, возможно, станут умнее в будущем.

ЖКХ Дороги Киев Коммунальные аварии

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