Королева Дании отреклась от престола и передала власть сыну

Рокеру Дэйву Гролу 14 января исполнилось 55 лет. Об истории успеха и неповторимом характере музыканта, чей путь к славе начался с группы Nirvana, рассказал в колонке для «360» писатель Платон Беседин.

Но вместе с тем именно этот человек делает подлинный рок-н-ролл. Один из немногих сегодня. Последние записи Foo Fighters мне, честно сказать, не особо нравились. Порою совсем не нравились. Все то, что было создано и записано после альбома 2011 года Wasting Light… в этих пластинках не было души, но Грол не был бы Гролом, если бы не умел трансформировать гнев, отчаяние, боль в энергию творчества. Умерла мама Дэйва, умер барабанщик Foo Fighters и друг Дэйва Тейлор Хокинс, - и из этой черной дыры смерти родился великолепный альбом 2023 года But Here We Are, убеждающий на 100%. И, слушая его снова и снова, я всякий раз осознавал: да, так мог и по итогу смог только Дэйв Грол. Он вернул рок-музыке израненную душу.

Поэтому, честно сказать, я так и не понял, как отношусь к Дэйву Гролу. Искренний он или весь такой продуманный - не знаю, правда. Впрочем, какая разница? Ведь Дэйв Грол, похоже, нравится абсолютно всем. Абсолютный феномен! Песни, созданные для Nirvana, стали основой для дебютного альбома Foo Fighters. После была вторая пластинка, где завораживала одна из лучших песен второй половины 90-х Everlong, на которую сняли клип, задавший новые стандарты для MTV. А дальше началось безумие, которое можно, вспомнив известную постановку и перефразировав рефрен, описать так: «Дэйв Грол здесь, Дэйв Грол там…» Казалось, не было ни одного мероприятия, которое обошлось бы без участия лидера Foo Fighters.

Во-первых, сама группа получала одну награду за другой, а ее гастрольный график расписывался на годы вперед. Альбомы Foo Fighters не опускались ниже определенного уровня, на каждом из них было минимум две-три песни, которые обязательны для прослушивания людьми, искренне любящими рок-музыку. Best of You, My Hero, Times like these, Rope, Walk, February stars etc. - все это современная рок-классика. Причем творческая потенция и продуктивность Дэйва реально изумляла.

Во-вторых, Грол зафрендился, кажется, со всеми музыкантами на планете. Он выступал с Брайаном Джонсоном, Билли Айлиш, Полом Стэнли, Брайаном Мэем, Полом Маккартни… нет, легче написать, с кем он не выступал. При этом Дэйв Грол стал человеком, который появлялся везде, что было мало-мальски связано с рок-музыкой. Речь на похоронах Лемми Килмистера говорил именно Дэйв. Да, лидер Motorhead был его другом, но скажите мне: а с кем в принципе не дружил Грол? Он восстановил отношения даже с Экслом Роузом, с которым когда-то враждовал Курт, а сам Дэйв кричал ему со сцены MTV с угрозой: «Эй, Эксл!» Вот же ж времена были! Грол играл на прощальном шоу Леттермана. Да что там, он играл на инаугурации Байдена.

Далее - его речь.

Ровно 55 лет назад - 14 января 1969 года - родился один из главных рокеров современности Дэйв Грол. В 90-х он был барабанщиков культовой группы Nirvana, а после смерти ее лидера Курта Кобейна основал собственную рок-банду Foo Fighters. Сегодня это одна из самых премированных и популярных рок-групп в мире. Да, в рок-пантеоне есть «священные монстры» вроде Led Zeppelin, AC/DC, Black Sabbath, Deep Purple, а есть те, кто идут следом, но тоже живут на облаках. Foo Fighters, определенно, те самые парни, которые максимально приближены к рок-божествам. Надеялся ли на такое сам Дэйв Грол? Он начал барабанить в Nirvana, когда ему исполнилось чуть больше 20 лет. До этого играл в странной команде, исполнявшей нечто в духе хардкора, перемешанного с панком. В Nirvana Дэйв оказался шестым барабанщиком - и он сразу понравился Курту. То убойное соло на ударных, которое вы слышите в начале одной из величайших композиций за всю истории рок-музыки - Smells like teen spirit, вырывает из бездны разрушения именно Дэйв Грол. Курт написал о нем в своем дневнике: «Наконец-то я нашел классного барабанщика».

Правда, со временем отношение Кобейна к Дэйву стало меняться. Курт, измученный наркотиками, шоу-бизнесом, славой, болезнями, турне, раздражался ото всего - в том числе от собственной группы. Но ее басист Крист Новоселич был другом Курта еще со школьных времен, поэтому Гролу доставалось больше. Это, к слову, хорошо видно и слышно на одной из последних записей группы, которая позднее будет издана как Unplugged in New York. Великолепная пластинка! Сам Грол вспоминает: «Я понимал, что работаю с величайшим автором песен своего поколения, а потому я просто должен был играть на ударных». Меж тем Дэйв писал и свои песни тоже, но не особо показывал их Курту. Nirvana записала лишь одну песню Грола - Marigold. Помню, когда впервые услышал ее на кассете - это было давно, очень давно, - изумился. Хм, подумал я, это какая-то совсем другая Nirvana; очарование грусти, будто поэзия Рильке.

Все кончилось в апреле 1994 года. Официальная версия: Курт Кобейн покончил с собой. Nirvana перестала существовать. Даже сейчас, спустя 30 лет, Дэйв Грол вспоминает те дни со слезами. Он был раздавлен. Он не мог слушать музыку. Он не мог делать вообще ничего. Однако Грол сумел вернуться в мир живых.

Дальше следует история, которая звучит как голливудский сюжет. В отчаянии, в депрессии Грол уехал в Ирландию и там бродил по самым дальним уголкам страны (вроде тех, что вы могли видеть в ленте «Банши Инишерина»). И вот, скитаясь среди безлюдных изумрудных пейзажей, Грол увидел одиноко бредущего паренька в майке Nirvana. «Это был знак», - решил Грол и вернулся, чтобы писать свою музыку.