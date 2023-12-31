Королева Дании Маргрете II объявила об отречении от престола

Еще два землетрясения произошли в течение 30 минут после первого в провинции Хаккари на юго-востоке Турции. Жалоб на негативные последствия стихийного бедствия не поступало, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) зафиксировало первые подземные толчки магнитудой 4,4 в 19:37 по местному времени (совпадает с московским). Второе землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 19:52 в Хаккари, а уже в 20:06 - третье.

«До сих пор в соответствующие подразделения, в частности в службу 112, не поступало никаких сообщений о негативной ситуации», - отметили власти.

Сейсмологи 22 декабря зафиксировали два землетрясения в Северной Осетии. Сначала подземные толчки произошли в 19 километрах от Владикавказа, затем - в 10 километрах от столицы республики.