Король Великобритании появился на саммите ООН в скандальном «греческом» галстуке

Карл III появился в галстуке в сине-белых тонах на конференции ООН и встрече с Сунаком. Представитель Букингемского дворца опроверг отношение скандального элемента гардероба к Греции. Он заявил, что галстук короля «просто один из его текущей коллекции».

Скандал между Сунаком и Мицотакисом произошел в конце ноября. Греческий премьер настаивал на передаче Британским музеем скульптур из Парфенона на историческую родину.

Сунак отказался встретиться с греческим политиком и обвинил его в нарушении обещания. По мнению британского премьера, Мицотакис использовал поездку в Лондон, чтобы напомнить о необходимости возвращения античных древностей.

Ранее СМИ опровергли возможность «мирных переговоров» между принцем Гарри и королем Карлом III. Отец и сын перестали общаться друг с другом после публикации автобиографической книги о королевской семье.