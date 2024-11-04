Король Испании обратился к народу после того, как его забросали грязью

«Нужно понять гнев и отчаяние многих людей из-за того, насколько плохо им пришлось [из-за наводнений]», - сказал король в видеообращении.

Во время посещения объединенного центра по координации Валенсии монарх поблагодарил всех, кто принимал участие в спасательных работах. Он объяснил, что правительство должно гарантировать, что решит проблему «во всей полноте».

Число погибших в Валенсии из-за ливней выросло до 202. Как сообщили региональные власти, розыск без вести пропавших и идентификация жертв продолжаются.