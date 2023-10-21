Король Иордании призвал немедленно прекратить войну в Газе

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Обострение на Ближнем Востоке стало результатом «провала мирных усилий», прилагавшихся для установления «прочного и справедливого урегулирования», сказал Абдалла II.

По словам иорданского монарха, ожесточенные бои в Газе - коллективное наказание осажденного и беспомощного населения. Он также назвал происходящее вопиющим нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением.

Абдалла II заявил, что сегодняшние приоритеты - немедленное прекращение войны и защиту гражданского населения, а также принятие единой позиции, осуждающей нападения обеих сторон в конфликте.

«Израильское руководство должно осознать, что не существует военного решения проблем безопасности, и что оно не может игнорировать судьбу пяти миллионов палестинцев, живущих под оккупацией и лишенных своих законных прав», - отметил король.

Он призвал прекратить насильственное перемещение палестинцев, указав, что это красная линия для всех арабов.