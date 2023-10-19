Король Иордании и лидер Египта назвали возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке

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Король Иордании и египетский лидер подтвердили, что не приемлют попыток насильственного перемещения населения сектора Газа в их страны. Абдалла II и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси подчеркнули свою позицию во время двусторонних переговоров. За ними последовали переговоры в Каире, уже в расширенном формате.

«Лидеры двух стран повторили призыв немедленно прекратить войну в секторе Газа, защитить мирное население, снять блокаду и доставить туда гуманитарную помощь», - сообщило издание.

Ранее власти Израиля заявили, что не станут препятствовать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта, если речь будет идти именно о воде, продуктах и лекарствах для мирных жителей.