Король Бахрейна заявил о влиянии переизбрания Путина на ситуацию в арабском мире
Россию пригласили на мирную конференцию по Ближнему Востоку. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на переговорах в Кремле заявил, что переизбрание Владимира Путина на пост президента положительно сказалось на арабском мире.
Переговоры состоялись днем 23 мая, сообщила пресс-служба администрации президента. Король Бахрейна поздравил Путина с победой на мартовских выборах.
«Это свидетельствует о вашей мудрой политике и положительно влияет не только на ситуацию в вашей стране, но и на арабский мир. Это привносит стабильность в России - нашей братской стране», - сказал он.
Хамад бен Иса Аль Халифа отметил беспрецедентный рост экономики России, улучшение ситуации в сфере безопасности и обстановки в обществе. Он обратился к российским властям с просьбой поддержать проведение мирной конференции по кризису на Ближнем Востоке.
Путин заявил о хороших контактах России и Бахрейна по линии МИД. По его словам, позиции стран близки по многим вопросам.