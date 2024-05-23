23 мая 2024, 13:18

Король Бахрейна заявил о влиянии переизбрания Путина на ситуацию в арабском мире

РИА «Новости»
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Россию пригласили на мирную конференцию по Ближнему Востоку. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на переговорах в Кремле заявил, что переизбрание Владимира Путина на пост президента положительно сказалось на арабском мире.

Переговоры состоялись днем 23 мая, сообщила пресс-служба администрации президента. Король Бахрейна поздравил Путина с победой на мартовских выборах.

«Это свидетельствует о вашей мудрой политике и положительно влияет не только на ситуацию в вашей стране, но и на арабский мир. Это привносит стабильность в России - нашей братской стране», - сказал он.

Хамад бен Иса Аль Халифа отметил беспрецедентный рост экономики России, улучшение ситуации в сфере безопасности и обстановки в обществе. Он обратился к российским властям с просьбой поддержать проведение мирной конференции по кризису на Ближнем Востоке.

Путин заявил о хороших контактах России и Бахрейна по линии МИД. По его словам, позиции стран близки по многим вопросам.

Международные отношения Владимир Путин Ближний Восток Выборы президента — 2024
23 мая 2024, 13:38
Блинкен объяснил отказ от признания России спонсором терроризма
Global Look Press
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Россия не может попасть в список стран — спонсоров терроризма. С таким заявлением на слушаниях в конгрессе США выступил глава Госдепартамента Энтони Блинкен. Трансляцию его выступления вел телеканал C-SPAN.

Россия не может попасть в список стран - спонсоров терроризма. С таким заявлением на слушаниях в конгрессе США выступил глава Госдепартамента Энтони Блинкен. Трансляцию его выступления вел телеканал C-SPAN.

Блинкен ответил на вопрос одного из конгрессменов о том, почему администрация президента не ответила на призыв Украины и ряда стран Запада о предоставлении России подобного статуса.

«Агрессия - это не терроризм, это две разные вещи», - заявил глава Госдепа.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что такое решение подорвет многолетнее сотрудничество и выстроенную координацию между государствами, а также сделает невозможным процесс начала мирных переговоров между Россией и Украиной.

С требованием признать Россию спонсором терроризма в 2022 году выступила с пикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В ходе беседы с главой Госдепартамента Энтони Блинкеном она пригрозила, что, если ведомство не пойдет на такой шаг, то процедуру инициирует конгресс. Спустя два года процесс так и не начался.

США Терроризм Госдеп США Россия
23 мая 2024, 13:15
Россия укрепит свою обороноспособность в ответ на действия Японии
РИА «Новости»
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Пересмотр конституции Японии в части отказа от вооруженных сил чреват новыми вызовами безопасности. Директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева заявила, что Россия примет контрмеры.

«Такое развитие событий чревато дополнительными угрозами безопасности России. В ответ будем вынуждены принимать контрмеры по укреплению национальной обороноспособности», - сказала она РИА «Новости».

Воробьева подчеркнула, что изменение конституции - внутреннее дело страны. Она заявила, что окончательное решение японцы примут на референдуме, до проведения которого пройдет еще много времени.

Однако представитель МИД России предупредила, что отход Японии от планов мирного развития спровоцирует усиление гонки вооружений и напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Воробьева заявила, что отмена девятой статьи конституции не обойдется без внешнеполитических последствий.

Отношения Японии и России ухудшились на фоне введения санкций. Воробьева заявила журналистам, что в текущих условиях российская сторона не намерена инициировать восстановление контактов.

Военные Япония Международные отношения Россия Армия
23 мая 2024, 13:06
Иран отверг версию об обнаружении вертолета Раиси турецким беспилотником
РИА «Новости»
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В Генштабе ВС Ирана заявили об эффективности собственных беспилотных систем при поиске разбившегося вертолета президента страны Эбрахима Раиси, преуменьшив при этом роль турецкого дрона. Об этом со ссылкой на Reuters сообщил РБК

Представители ВС Ирана пояснили, что собственные беспилотники развернуть оперативно на месте крушения не вышло, поскольку они находились в северной части Индийского океана. Но их отозвали в район ЧП.

Место падения в конечном счете, по официальной версии Тегерана, обнаружили иранские наземные спасатели и свои БПЛА.

Эти комментарии с иранской стороны последовали после серии статей турецкого государственного агентства Anadolu. В минувший понедельник, 20 мая, журналисты сообщили, что ударный беспилотник Bayraktar Akıncı по просьбе иранских властей менее чем за два часа работы в сложных метеоусловиях обнаружил упавший вертолет.

Также на Anadolu вышел материал, авторы которого утверждали, что у Ирана нет беспилотников, способных выполнить подобную поисково-спасательную миссию.

Но Тегеран с такой оценкой не согласился. В Генштабе Ирана в ответ заявили, что хотя Турция направила беспилотник, оснащенный необходимыми техническими средствами, БПЛА все равно не смог точно определить место крушения из-за отсутствия оборудования обнаружения и контрольных точек под облаками.

Иранское агентство IRNA отметило, что координаты вертолета, которые передала турецкая сторона, отклонялись от действительного места на семь километров.

Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
23 мая 2024, 12:02
Лукашенко сменил главу Генштаба Белоруссии
РИА «Новости»
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Новым начальником Генерального штаба Белоруссии — первым заместителем министра обороны республики стал генерал-майор Павел Муравейко. Как сообщило БелТА, такое решение принял президент страны Александр Лукашенко.

Комментируя свое решение о перестановках, Лукашенко подчеркнул, что рассчитывает на полное сотрудничество нового руководителя Генерального штаба и министра обороны.

«Начальник Генерального штаба имеет определенную самостоятельность. Непосредственно занимается планированием и реализацией тех или иных военных мероприятий. Всем тем, чем живут войска. Очень тонкая грань между министром обороны и начальником Генштаба», - заявил президент Белоруссии.

До назначения Муравейко пост начальника Генерального штаба Белоруссии с 2021 года занимал Виктор Гулевич. Лукашенко снял его с должности 10 мая, отправив в запас по возрасту. Бывшему 54-летнему силовику оставили право на ношение военной формы и знаков различия.

До своего назначения Муравейко занимал пост первого заместителя государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии.

Новым начальником Генерального штаба Белоруссии - первым заместителем министра обороны республики стал генерал-майор Павел Муравейко. Как сообщило БелТА , такое решение принял президент страны Александр Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко

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