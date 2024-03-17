Транспортный коридор «Север - Юг», который свяжет Россию и Индию, будет недосягаем для санкций Запада. Об этом сообщила газета The New York Times.

По мнению авторов материала, главной опорой для российской экономики на протяжении столетий была торговля с Европой. После введения западных санкций страна решила расширять сотрудничество с Китаем , Индией и государствами Персидского залива.

Ключевым тут становится «южный маршрут», указала NYT. Частью его станет железная дорога протяженностью 160 километров, которая свяжет иранские города Астару и Решт, а также север Ирана и Азербайджан с российской сетью.

Это обеспечит легкий доступ к торговой столице Индии - Мумбаи, пояснили журналисты. Кроме того, такой путь имеет большое значение для роста экспорта товаров из РФ, также он будет служить дополнением для уже существующих торговых путей из России в КНР.

«Это будет непрерывная железнодорожная магистраль протяженностью почти в семь тысяч километров. И она будет недосягаема для западных санкций», - написала NYT.