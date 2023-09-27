«Корейский сценарий». Украине предрекли раскол на две части

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«Украина боится, что конфликт может привести к разделению страны, как это произошло на Корейском полуострове. <…> В политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части», - написал журналист.

Автор напомнил, что вариант корейского сценария применительно к украинскому конфликту обсуждают уже давно. Но в последнее время эта перспектива становится все более реальной. Причина тому - тупиковая ситуация на поле боя, когда ни одна из сторон не может одержать решительную победу.

Сэгура предположил, что в случае реализации «корейского сценария» на территории Украины могут возникнуть два противоположных лагеря: «западный» блок и блок, находящийся под контролем России.

В мае зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил , что «корейский сценарий» раздела Украины стал бы более предпочтительным для киевского режима, чем раздел по западным областям страны.

В феврале о корейском сценарии для Украины высказался экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович. По словам политика, такой вариант киевским властям могут предложить западные страны, так как Украина «тотально зависит» от них.

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Украину могут разделить на две части по корейскому сценарию. Такое мнение выразил обозреватель Кристиан Сэгура в статье для испанской газеты El País.