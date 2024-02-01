Корабли Японии и США заметили на совместных морских учениях возле Окинавы

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Учения стартовали 29 января и завершатся 1 февраля. В пресс-релизе командования отметили, что маневры необходимы для повышения тактических навыков и оперативной совместимости ВМС США и Японии.

Помимо авианосцев от американской стороны задействованы ракетные крейсеры USS Lake Erie, USS Princeton, эскадренные миноносцы ВМС США. До этого власти США разместили три авианосца на западе Тихого океана для сдерживания КНР и Северной Кореи.

На фоне усиления потенциального противника в регионе Пхеньян осуществил очередные ракетные пуски. В конце января северокорейские власти запустили крылатые ракеты в сторону Желтого моря.