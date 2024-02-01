01 февраля 2024, 07:34

Корабли Японии и США заметили на совместных морских учениях возле Окинавы

РИА «Новости»
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Экипажи кораблей ВМС США и Японии проводят совместные учения к югу от острова Окинава. В маневрах принимают участие авианосцы USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt и эсминец «Исэ», сообщило РИА «Новости».

Учения стартовали 29 января и завершатся 1 февраля. В пресс-релизе командования отметили, что маневры необходимы для повышения тактических навыков и оперативной совместимости ВМС США и Японии.

Помимо авианосцев от американской стороны задействованы ракетные крейсеры USS Lake Erie, USS Princeton, эскадренные миноносцы ВМС США. До этого власти США разместили три авианосца на западе Тихого океана для сдерживания КНР и Северной Кореи.

На фоне усиления потенциального противника в регионе Пхеньян осуществил очередные ракетные пуски. В конце января северокорейские власти запустили крылатые ракеты в сторону Желтого моря.

США Япония
01 февраля 2024, 05:53
Двое россиян избили туриста с инвалидностью в Таиланде
Freepik
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Два россиянина напали на корейского туриста с инвалидностью в Таиланде, разбив ему голову. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Вечером 29 января в районе Чонбури в Паттайе госпитализировали корейского туриста с инвалидностью обеих ног. Он пострадал в результате нападения двух россиян, которые разбили ему голову бутылкой, а потом скрылись.

Полицию вызвал один из очевидцев избиения. Пострадавший боялся мести россиян и не стал обращаться к правоохранителям.

По словам свидетеля, нападение произошло после того, как кореец покинул массажный салон, где интересовался ценами на услуги заведения. Полиция уже ведет расследование, россиян ищут.

Неделю назад тайские полицейские задержали пятерых россиян , игравших в покер, на острове Пхукет. Правоохранители обыскали виллу, где устраивали азартные игры, изъяв игорный стол, фишки, камеры видеонаблюдения и другие вещественные доказательства.

Ранее коллекторы в Твери напали на супругу участника спецоперации Анну. Они пытались выбить долги брата ее мужа. После нападения коллекторы скрылись, а пострадавшая сняла побои.

Больницы Преступления Россия Таиланд Полиция
01 февраля 2024, 04:49
Обезглавившего статую сатаны мужчину обвинили в пропаганде ненависти в США
РИА «Новости»
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Американца, обезглавившего статую станы в здании законодательного собрания штата Айова, прокуратура обвинила в совершении преступления на почве ненависти. Об этом сообщило издание Des Moines Register.

«Подзащитный сделал заявления правоохранительным органам и общественности, которые указывают, что он уничтожил собственность из-за религиозной принадлежности пострадавшей стороны», - уточнили в прокуратуре.

Житель Миссисипи Майкл Кэссиди признался в уничтожении статуи языческого идола Бафомета, которую выставило в местном капитолии «Сатанистский храм Айовы».

Экспозицию раскритиковали государственные и национальные лидеры, в том числе губернатор Ким Рейнольдс и кандидат в президенты от Республиканской партии Рон Десантис.

Первоначально мужчину обвиняли в причинении имущественного ущерба, но потом переквалифицировали в «покушение на индивидуальные права», а это более серьезное преступление. Сам Кэссиди объяснил свой поступок тем, что он действовал по совести.

Его адвокат Сара Паскуале не комментировала новое обвинение. При этом ранее она обвинила сатанинский храм в том, что они выставили статую, чтобы вызывать у людей сильные эмоции, «подстрекать других».

Судебный процесс начнется 15 февраля.

Прошлым летом религиовед Александр Невеев заявил, что сатанизм стал идеологией не только украинских нацбатов , но и части общества. Киевский режим уже привлекает народные массы к служению злу.

США Законы Преступления
01 февраля 2024, 00:57
Экс-губернатора Севастополя Овсянникова арестовали в Лондоне
РИА «Новости»
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Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в Лондоне. Ему предъявили обвинение в нарушении санкционного режима, сообщило издание The Times.

По данным издания, арест Овсянникова произошел в его доме в Лондоне еще на прошлой неделе. Ему предъявили обвинение в «нарушении санкций и отмывании денег».

Национальное агентстве по борьбе с преступностью (NCA) установило, что Овсянников нарушил режим персональных санкций, который ввели против него британские власти В частности, ему приходили переводы на общую сумму в 65 тысяч евро на счет, который ранее открыла в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне.

Также у Овсянникова изъяли более 77,5 тысячи евро наличными. По данным NCA, эти деньги россиянин получил в результате незаконных финансовых операций.

Премьер-министр России Михаил Мишустин снял Дмитрия Овсянникова с должности заместителя главы Минпромторга в апреле 2020 года.

Евро Лондон Севастополь
31 января 2024, 23:03
Осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда мужчину задержали в Ереване
Pixabay
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В Армении задержали мужчину, осквернившего мемориал детям блокадного Ленинграда в Ереване Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

«Он обнаружен и задержан», - отметили в ведомстве.

Сейчас житель Еревана находится в распоряжении Следственного комитета Российские следователи возбудили уголовное дело из-за осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Армении. Ранее появилась информация о том, что в Ереване мужчина растоптал ленту с российским флагом и опрокинул венки. Акт вандализма попал на видео.

Судя по кадрам, мужчина, который растоптал венки, негодовал по поводу заявления представителя МИД России Марии Захаровой об отсутствии международного признания этнических чисток в Нагорном Карабахе. Также он заявил, что «никакой документации о блокаде Ленинграда» нет.

Диплом в беседе «360» резко осудила случай вандализма в Ереване. Она выразила уверенность, что правоохранители дадут оценку «чудовищному поступку».

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