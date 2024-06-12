12 июня 2024, 18:02

Корабли Северного флота в рамках дальнего похода прибыли в главный порт Гаваны

Пресс-служба Минобороны
Читайте нас в: Google Новости

Корабельная ударная группа Северного флота, в состав которой входят подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков», в рамках дальнего похода прибыли в порт Гаваны. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

В главную гавань также зашли спасательный буксир «Николай Чикер» и танкер-снабженец «Академик Пашин». В гаванском порту состоятся две торжественные церемонии приветствия российских судов - отдельно для подводного крейсера и фрегата.

Заход на Кубу является лишь одной из задач дальнего похода, рассказал главком ВМФ России Александр Моисеев. Визит российских кораблей отвечает дружественным отношениям между двумя странами и строго соответствует международным правилам, отметили в МИД Кубы.

Накануне сообщалось, что корабли ВМС Соединенных Штатов будут отслеживать визит российских кораблей на Кубу. Для этого американцы выделили два эсминца и пару кораблей с буксируемыми гидролокаторами.

Куба Корабли Международные отношения Россия Походы
12 июня 2024, 18:00
США ввели санкции против главы Гагаузии Евгении Гуцул
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Новые антироссийские санкции США коснулись главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации Минфина США, в санкционные списки включили более 30 физических лиц, в том числе главу Гагаузии. Под санкции также попали порядка 200 компаний и предприятий, работающих в сфере IT и авиации. США внесли в перечень Российский научный центр робототехники и кибернетики, НИИ прикладной химии и другие структуры.

Ранее Гуцул рассказала на полях ПМЭФ, что хотела бы еще раз встретиться с президентом Владимиром Путиным. Переговоры с российским лидером состоялись в марте во время Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе». Гуцул обсудила с Путиным ситуацию в Молдавии и беззаконные действия правительства по отношению к Гагаузии.

США Молдавия Санкции Россия Гагаузия
12 июня 2024, 17:41
Пашинян не заявлял о выходе из ОДКБ — МИД Армении
Читайте нас в: Google Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не говорил, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а лишь указал, что власти сами решат, когда стоит покинуть организацию. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян на заседании в парламенте.

«Заседание записывается, можно проверить, кто что сказал. Премьер-министр Армении не сказал, что мы выходим из ОДКБ, - сказал, что мы решим, когда выйти, но назад не вернемся», - процитировал Мирзояна ТАСС.

Ранее на вопрос оппозиционного депутата, почему страна не выходит из ОДКБ, хотя недовольна этой организацией, Пашинян ответил : «Выйдем. Мы решим когда».

Армения заморозила участие в ОДКБ еще в феврале 2024 года. В стране посчитали, что в отношении нее якобы не выполнили условия соглашения, особенно в 2021–2022 годах. Республика также решила не присоединяться к финансированию бюджета Организации Договора о коллективной безопасности.

Армения ОДКБ Никол Пашинян
12 июня 2024, 17:32
«Несправедливая». В ООН раскритиковали международную финансовую систему
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Международная торговая система оказалась на грани фрагментации. Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщило РИА «Новости».

«Международная финансовая архитектура признана устаревшей, дисфункциональной и несправедливой. Она не смогла обеспечить безопасность развивающихся стран, погрязших в долгах», - сказал он.

По словам генсека, торговля стала одновременно источником и процветания, и неравенства.

Ранее Гутерриш поддержал план Израиля по урегулированию конфликта в Газе. Он решил, что новое предложение приведет к долгосрочному миру. Он подразумевает прекращение боевых действий, вывод военнослужащих ЦАХАЛ из Газы, освобождение заложников и восстановление анклава.

Долги Торговля ООН Экономика
12 июня 2024, 17:27
Стычки между протестующими и полицией начались на митинге у парламента Армении
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
На митинге у парламента Армении в Ереване начались стычки между протестующими и полицией. Об этом сообщило РИА «Новости».

Участники акции попытались прорвать оцепление, силовики принялись их оттеснять.

Полиция стала окружать здание парламента еще перед началом митинга. Днем ранее и утром 12 июня она перекрывала только подходы к национальному собранию, но ближе к старту акции принялись полностью блокировать территорию парламента.

Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Подобные акции проходят в стране около месяца. Тысячи участников блокируют улицы и трассы. Только в первый день волнений, 9 мая, полицейские задержали 137 человек.

Помимо отставки правительства, митингующие добиваются прекращения делимитации границы с Азербайджаном и отказа от передачи ему приграничных территорий.

Армения Митинги Полиция Азербайджан

Новости по теме