Корабли КСИР обвинили в применении лазера против вертолета США
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) обвинило Иран в применении лазерного луча против американского военного вертолета AH-1Z Viper в Персидском заливе. Военные указали, что воздушное судно выполняло обычные операции в международном воздушном пространстве.
По данным CENTCOM, корабли Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) несколько раз направляли лазерный луч на вертолет.
Это воздушное судно приписано к 26-му экспедиционному подразделению морской пехоты, уточнили в командовании. При этом AH-1Z Viper никаких нарушений не допускал.
В центральном командовании подчеркнули, что непрофессиональные действия со стороны КСИР ставят под угрозу жизни военнослужащих США и стран-партнеров. Также CENTCOM призвал Иран к их немедленному прекращению.
Ранее Штаты обвиняли иранских военных в перехвате коммерческих судов, напомнило РИА «Новости».
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) обвинило Иран в применении лазерного луча против американского военного вертолета AH-1Z Viper в Персидском заливе.
Военные указали , что воздушное судно выполняло обычные операции в международном воздушном пространстве.