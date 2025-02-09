Корабли и самолеты Китая приблизились к Тайваню

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По ее данным, срединную линию над Тайваньским проливом пересекли девять китайских самолетов. Корабли и воздушные суда засекли рядом с островом до 06:00 (01:00 по московскому времени).

«Мы следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом», - отметили в ведомстве.

Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь предостерег тайваньское руководство от попыток опереться на внешние силы. По его словам, защита суверенитета Китая является священным долгом НОАК.

Китайская сторона ввела санкции против США, запретив поставлять 28 оборонным предприятиям товары двойного назначения. Из-за продажи оружия Тайваню Минторг КНР внес в список ненадежных организаций 10 предприятий, в том числе General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence.