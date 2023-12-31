31 декабря 2023, 11:04

Корабль ВМС США уничтожил у берегов Йемена две ракеты после атаки на контейнеровоз

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Хуситы напали в Красном море на коммерческое судно Hangzhou компании Maersk. В ответ на атаку американский военный корабль Gravely сбил две выпущенные с территории Йемена ракеты. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X (бывший Twitter).

Контейнеровоз шел под флагом Сингапура. После того, как по нему ударили хуситы, судно запросило помощь у американского эсминца. По информации CENTCOM, торговый корабль сможет продолжить путь, из-за обстрела никто не пострадал.

«Это уже 23-я незаконная атака со стороны хуситов на международное судоходство с 19 ноября, - добавили в Центральном командовании США.

Последний раз нападение йеменских боевиков на торговый корабль произошло 26 декабря -повстанцы атаковали контейнеровоз United.

Официальный представитель йеменской организации Яхья Сариа объяснил, что хуситы будут нападать на все суда, связанные с Израилем. По его словам, обстрелы продолжатся, несмотря на действия международной коалиции под эгидой США.

США Израиль Ракеты Военные Корабли Конфликт Израиля и Палестины
31 декабря 2023, 11:24
Шольц раскритиковал Путина в новогоднем обращении
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Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении заявил, что президент России Владимир Путин «отключил газ» ФРГ. Об этом написала газета Welt.

«Как только коронавирус немного отступил, Россия начала [спецоперацию]. Вскоре после этого президент России отключил нам газ, а осенью ХАМАС напал на Израиль», - сообщил Шольц.

По его мнению, «мир стал более жестоким», но чтобы не бояться будущего, нужно относиться друг к другу с уважением и искать компромиссы. Немецкий канцлер считает, что наступающий год может быть удачным для страны.

Издание Ura.ru напомнило, что жители Германии в соцсети раскритиковали обращение канцлера. Они отметили, что Россия не лишала страну газа - ФРГ отказалась от него сама.

В начале декабря Олаф Шольц обвинял Россию в повышении цен на газ в Европе.

Шольц больше своих коллег просел в декабрьском рейтинге одобрения политиков Германии. Он потерял сразу 14 процентных пунктов и оказался на 14-м месте.

Россия Владимир Путин Олаф Шольц
31 декабря 2023, 10:38
Ким Чен Ын отказался от идеи объединения Кореи
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КНДР пришлось признать, что страна никогда не объединится с Республикой Корея. Южнокорейские власти оказались «приспешниками колониальной администрации» США, с которыми нельзя договориться. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейская партия считает, что в основе государственной политики соседней страны лежат противоречащие курсу КНДР принципы, в том числе «объединение на основе поглощения» и «единообразность системы». По словам Ким Чен Ына, два государства стали враждебными друг другу.

Лидер КНДР добавил, что Южная Корея слишком сильно близилась с США и стала зависеть от них в вопросах обороны и безопасности.

«В том месте, что сегодня называется Южной Кореей, политика полностью исчезает, все их общество погрязло в культуре янки», - заключил Ким Чен Ын.

Ранее он обратился к военным с требованием внимательно следить за безопасностью на Корейском полуострове. По мнению лидера КНДР, войска нужно подготовить к тому, чтобы при необходимости «умиротворить» Южную Корею.

США Северная Корея Ким Чен Ын Южная Корея КНДР
31 декабря 2023, 09:34
Ким Чен Ын призвал армию к готовности «умиротворить» Южную Корею
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Армия КНДР должна быть готова к тому, чтобы в случае необходимости «умиротворить» Южную Корею. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. Его слова привело Центральное телеграфное агентство страны.

Ким Чен Ын призвал военных тщательно следить и «чутко управлять быстро меняющейся ситуацией» с безопасностью на Корейском полуострове. Он указал, что на этой территории расположены два самых враждебных друг другу государства, и к эскалации может привести «даже незначительный случайный повод». По его мнению, «безрассудная политика противников» КНДР может спровоцировать войну.

«Народная армия <…> должна продолжить подготовку к грандиозным событиям, направленную на то, чтобы умиротворить всю территорию Южной Кореи, <…> включая ядерную силу в случае возникновения чрезвычайной ситуации», - подчеркнул северокорейский лидер.

Несколько дней назад Ким Чен Ын заявил, что поставил задачу «ускорить усовершенствование подготовки к войне».

Северная Корея Ким Чен Ын Южная Корея КНДР Армия
31 декабря 2023, 09:09
Лавров рассказал, как президентские выборы в США повлияют на отношения с Россией
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Россия не придает большого значения президентским выборам в США, так как отношения стран не улучшатся из-за смены главы государства. Об этом РИА «Новости» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, США видят в России угрозу вне зависимости от того, какой лидер будет стоять у власти в Штатах. Глава МИД отметил, что в случае победы кандидата от Республиканской партии улучшения отношений между государствами ждать не стоит.

«Нам по большому счету все равно, кто победит в гонке за президентское кресло в США», - указал Лавров.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал , что США не изменят свою внешнюю политику в случае избрания Дональда Трампа президентом. Он назвал смешными разговоры об отказе финансирования Украины после американских выборов и напомнил об уже принятом оборонном бюджете.

Эксперт выразил сомнения в том, что Трампу удастся выдвинуться в президенты. Он напомнил, что против экс-лидера США ранее возбудили уголовное дело.

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