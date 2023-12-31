Корабль ВМС США уничтожил у берегов Йемена две ракеты после атаки на контейнеровоз

Контейнеровоз шел под флагом Сингапура. После того, как по нему ударили хуситы, судно запросило помощь у американского эсминца. По информации CENTCOM, торговый корабль сможет продолжить путь, из-за обстрела никто не пострадал.

«Это уже 23-я незаконная атака со стороны хуситов на международное судоходство с 19 ноября, - добавили в Центральном командовании США.

Последний раз нападение йеменских боевиков на торговый корабль произошло 26 декабря -повстанцы атаковали контейнеровоз United.

Официальный представитель йеменской организации Яхья Сариа объяснил, что хуситы будут нападать на все суда, связанные с Израилем. По его словам, обстрелы продолжатся, несмотря на действия международной коалиции под эгидой США.