Корабль США столкнулся в Красном море с катерами хуситов

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По данным местных источников, в понедельник, 1 января, в акватории Красного моря сторонники правящего в Северном Йемене движения «Ансар Алла» протаранили корабль США и американские военные катера. Других подробностей инцидента не приводилось.

Хуситы совершили нападение в Красном море на коммерческое судно Hangzhou компании Maersk 31 декабря 2023 года. В ответ на атаку американский военный корабль Gravely сбил две выпущенные с территории Йемена ракеты.

После того как по контейнеровозу с флагом Сингапура ударили хуситы, судно запросило помощь у американского эсминца.

Также нападение йеменских боевиков на торговый корабль зафиксировали 26 декабря - повстанцы ударили по контейнеровозу United.