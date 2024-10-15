Копнули старину. В Китае нашли гробницу древнего правителя с предметами роскоши
Китайские археологи обнаружили царскую гробницу возрастом около пяти тысяч лет, сообщило агентство Xinhua. В ходе раскопок специалисты обнаружили более 350 различных артефактов.
Гробница площадью 17 квадратных метров находится на территории города Юнчэн. Внутри нее были нашли предметы роскоши - по мнению историков, это могила древнего правителя. Пока что неизвестно, кому конкретно она принадлежит. Авторы статьи уточнили, что руины древнего поселения Ванчжуан - место, где обнаружили гробницу - датируются примерно 4000 - 2600 годами до нашей эры.
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