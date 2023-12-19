19 декабря 2023, 08:41

Контрпродуктивность санкций ЕС против России заметили в Госдуме

РИА «Новости»
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Незаконные антироссийские санкции Евросоюза нанесли ущерб самим европейским гражданам. Об этом в Telegram-канале написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, государства Европы сейчас действуют исключительно под диктовку США.

«Прежде всего, они нанесли ущерб своим гражданам. В течение полугода экономике еврозоны прогнозировали рецессию, которая станет первой со времен пандемии коронавирусной инфекции», - написал политик.

Володин отметил, что всего против России ввели почти 19 тысяч ограничительных мер.

«В Вашингтоне рассчитывали задушить экономику России путем ухода западных компаний, но наше руководство превратило этот бойкот в удачу для государства. Они потеряли более 100 миллиардов рублей, эти деньги остались у нас в стране», - добавил парламентарий.

В понедельник, 18 декабря, Евросоюз утвердил очередной, 12-й пакет санкций против России. Под ограничения, в частности, попали два телеканала и экспорт российских алмазов.

Санкции Россия Евросоюз
19 декабря 2023, 09:20
Казахстан содрогнулся от землетрясения в Китае
Global Look Press
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Жители города Алма-Ата в Казахстане утром во вторник ощутили подземные толчки мощностью в два балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства по ЧС республики.

По данным ведомства, эпицентр землетрясения находится на территории Китая.

«Утром 19 декабря сети сейсмических станций зарегистрировали землетрясение в Алма-Ате, очаг которого залегал на территории Китая в 347 километрах южнее города», - заявили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что эпицентр катаклизма находился на глубине до десяти километров.

В ночь на вторник на северо-западе Китая произошло землетрясение. Подземные толчки выявили в провинции Ганьсу, магнитуда колебаний земной породы составила 6,2.

Согласно последней информации, жертвами стали как минимум 111 человек. Спасатели приступили к эвакуации местного населения, разбор завалов все еще продолжается.

Казахстан Землетрясения Китай
19 декабря 2023, 09:05
Китай заявил о готовности инвестировать с «Роснефтью»
РИА «Новости»
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Китайские компании готовы инвестировать в проекты с «Роснефтью» и другие отечественные компании. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил об этом РИА «Новости».

«Китайские компании готовы вместе с „Роснефтью“ и другими компаниями искать новые инвестиционные возможности», - сказал он.

Чжан Ханьхуэй заявил об открытости КНР к сотрудничеству с другими странами. Он сказал, что власти приветствуют зарубежные инвестиции в китайскую экономику, в том числе от российских энергетических компаний.

Сотрудничество обсудят на 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, которая откроется в Пекине 19 декабря. С начала года страны нарастили товарооборот более чем на четверть до 218,17 миллиарда долларов и поставили новый рекорд по объему торговли. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что российские экспортеры переориентировали в Азию 60% поставок.

Инвестиции Нефть Китай Роснефть
19 декабря 2023, 07:58
Американский полковник заявил о катастрофическом положении США из-за Байдена
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты оказались в катастрофическом положении из-за главы Белого дома Джо Байдена. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Он заверил, что жители Европы видят в Байдене «живую метафору» того, что произошло с американцами как с нацией. По его словам, Соединенные Штаты находятся в серьезном упадке. Власти страны перестали контролировать границы и иммиграцию. Также в США больше не подавляют преступность.

«Соединенные Штаты превратились в общество свободного падения, мы даже не знаем, кто мы», - констатировал Макгрегор.

Украинский боец Кирилл Сазонов заявил, что Байден «продаст» Киев ради победы на выборах. По его мнению, американский лидер может заставить власти республики сесть за стол переговоров с Россией ради поднятия своего рейтинга.

США Белый дом в США Джо Байден
19 декабря 2023, 07:27
«Стремление к постоянной войне с Россией». Французского политика возмутило заявление министра обороны Германии
РИА «Новости»
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Призыв министра обороны Германии Бориса Писториуса наращивать вооружения из-за новых военных угроз назвали во Франции сумасшествием и помешательством на борьбе с Россией. Председатель партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в X (бывшем Twitter), что такую воинственность Европе навязали США.

«Сумасшедшее заявление из Германии! <…> В частности, оно нацелено на Россию. Эта немецкая воинственность должна нас беспокоить по нескольким причинам», - написал он.

Флориал Филиппо заявил, что, во-первых, заявление Бориса Писториуса подтвердило стремление Германии к постоянной борьбе с Россией по самоубийственной для Европы инициативе США. Во-вторых, по его мнению, это стало свидетельством планов министра навязать Старому свету армию под немецко-американским руководством. Политик призвал Францию не поддерживать его идеи.

Борис Писториус заявил, что у Европы есть от пяти до восьми лет на перевооружение армии. Затем, по его прогнозу, страны могут столкнуться с новыми военными угрозами.

Германия Международные отношения Россия

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