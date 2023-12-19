Контрпродуктивность санкций ЕС против России заметили в Госдуме
Незаконные антироссийские санкции Евросоюза нанесли ущерб самим европейским гражданам. Об этом в Telegram-канале написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
По его словам, государства Европы сейчас действуют исключительно под диктовку США.
«Прежде всего, они нанесли ущерб своим гражданам. В течение полугода экономике еврозоны прогнозировали рецессию, которая станет первой со времен пандемии коронавирусной инфекции», - написал политик.
Володин отметил, что всего против России ввели почти 19 тысяч ограничительных мер.
«В Вашингтоне рассчитывали задушить экономику России путем ухода западных компаний, но наше руководство превратило этот бойкот в удачу для государства. Они потеряли более 100 миллиардов рублей, эти деньги остались у нас в стране», - добавил парламентарий.
В понедельник, 18 декабря, Евросоюз утвердил очередной, 12-й пакет санкций против России. Под ограничения, в частности, попали два телеканала и экспорт российских алмазов.