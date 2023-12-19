Контрпродуктивность санкций ЕС против России заметили в Госдуме

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По его словам, государства Европы сейчас действуют исключительно под диктовку США.

«Прежде всего, они нанесли ущерб своим гражданам. В течение полугода экономике еврозоны прогнозировали рецессию, которая станет первой со времен пандемии коронавирусной инфекции», - написал политик.

Володин отметил, что всего против России ввели почти 19 тысяч ограничительных мер.

«В Вашингтоне рассчитывали задушить экономику России путем ухода западных компаний, но наше руководство превратило этот бойкот в удачу для государства. Они потеряли более 100 миллиардов рублей, эти деньги остались у нас в стране», - добавил парламентарий.

В понедельник, 18 декабря, Евросоюз утвердил очередной, 12-й пакет санкций против России. Под ограничения, в частности, попали два телеканала и экспорт российских алмазов.