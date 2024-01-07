Контроль России над Арктикой признали в Британии

«В то время как Запад пытается отстоять свои интересы на Крайнем Севере, Россия уже заняла стратегическую позицию на переднем крае гонки за доминирование в Арктике», - указал он.

Журналист напомнил, что Россия имеет самый крупный современный флот в мире, что также является преимуществом в разворачивающейся «глобальной войне» за контроль над природными ресурсами и торговыми путями Арктики.

По словам Аверре, российские власти вложили с 2014 года в развитие военной инфраструктуры за Полярным кругом «огромные средства».

Обозреватель Bloomberg Лиам Деннинг ранее сообщил, что США заявили о планах получить новые территории в Арктике.