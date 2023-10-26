«Диалог о новом издании КОВЕ станет возможным лишь в случае отказа Запада от враждебной антироссийской политики», - сказал он.

По словам дипломата, Евросоюз и США проявляли враждебность, придерживались политики сдерживания России и экспансии Востока. Пока они не откажутся от такого подхода, попытки возобновить диалог останутся обреченными на провал.

Андрей Белоусов заявил, что Запад нарушил принцип неделимости безопасности. Он призвал соблюсти общепризнанные нормы международного права, принципы, цели и задачи ООН, отказаться от дестабилизирующей военной активности. Дипломат заявил, что создание нового режима КОВЕ невозможно без учета национальных интересов России.

В феврале 2023 года Россия приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Посол Анатолий Антонов заявил, что США неправомерно вывели из-под отчетности бомбардировщики и пусковые установки.