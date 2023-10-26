Контроль над вооружениями в Европе пересмотрят при условии отказа от антироссийской политики — Белоусов
Политика сдерживания России и экспансии Востока не позволит возобновить диалог со странами Запада, в том числе по контролю над обычными вооружениями в Европе. Заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов заявил об этом на заседании Первого комитета ГА ООН, сообщили «Известия».
«Диалог о новом издании КОВЕ станет возможным лишь в случае отказа Запада от враждебной антироссийской политики», - сказал он.
По словам дипломата, Евросоюз и США проявляли враждебность, придерживались политики сдерживания России и экспансии Востока. Пока они не откажутся от такого подхода, попытки возобновить диалог останутся обреченными на провал.
Андрей Белоусов заявил, что Запад нарушил принцип неделимости безопасности. Он призвал соблюсти общепризнанные нормы международного права, принципы, цели и задачи ООН, отказаться от дестабилизирующей военной активности. Дипломат заявил, что создание нового режима КОВЕ невозможно без учета национальных интересов России.
В феврале 2023 года Россия приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Посол Анатолий Антонов заявил, что США неправомерно вывели из-под отчетности бомбардировщики и пусковые установки.