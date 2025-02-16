Контейнеровоз сел на мель во время шторма в Канаде

Признание принца Гарри в опубликованных в 2023 году мемуарах об употреблении наркотиков не приведет к депортации из США, но ответить за возможную ложь при получении американской визы герцогу Сассекскому придется. Как сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники, поданный против члена британской королевской семьи судебный иск поддержит президент США Дональд Трамп.

Собеседники издания подчеркнули, что американский лидер настроен серьезно, чтобы проходящее сейчас в закрытом режиме судебное разбирательство стало более открытым.

«Если выяснится, что Гарри солгал при получении визы, то ему грозит судебное преследование», - заявили источники.

При этом о депортации члена британской королевской семьи речи не идет, пояснили собеседники журналистов.

Они напомнили, что Трамп уже отреагировал на реплику супруги принца Гарри Меган Маркл, которая назвала его женоненавистником. Президент сказал, что у герцога Сасскеского «и так достаточно проблем с ужасной женой».

Иск для выяснения правомочности получения американской визы принцем Гарри подал американский центр Heritage Foundation.

Представители организации заявили, что подозревают принца во лжи при подаче документов на американскую визу в 2022 году, когда он заявил, что не употребляет запрещенные вещества. При этом в своих мемуарах Гарри описывал видения, полученные под наркотиками.

Центр добивается раскрытия данных от Министерства внутренней безопасности, чтобы выяснить, не было ли к принцу Гарри особого отношения. Судья Карл Николс изначально постановил, что все документы должны храниться в тайне. Но после решения Трампа фонд может получить к ним доступ.