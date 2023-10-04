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Экс-консультант рассказала, что супруга украинского лидера посетила магазин во время поездки в США, где Зеленский выступал на Генассамблее ООН, требуя от Запада вооружение и деньги. Жена президента Украины во время шопинга вела себя грубо и недружелюбно, рассказала бывшая сотрудница бутика.

«Она была моим первым VIP-клиентом. Я попыталась провести ей небольшую экскурсию по бутику, но ей было неинтересно», - рассказала девушка в соцсетях.

Когда продавец начала показывать Зеленской украшения, та заявила, что ее мнения никто не спрашивал, после чего потребовала позвать менеджера. На следующий день консультанта уволили «за плохой сервис». Девушка вернулась на работу, чтобы забрать личные вещи, прихватив копию чека супруги украинского лидера. Оказалось, что вместе с налогами Елена потратила более 1,1 миллиона долларов.

Ранее Зеленская призналась, что им с мужем приходится жить отдельно из соображений безопасности. Она отметила, что в основном видится с супругом в офисе за обедом.