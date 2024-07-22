Константинопольского патриарха Варфоломея призвали лишить турецкого гражданства

Политик напомнил, что главной задачей представителей духовенства является служение верующим, однако в последнее время Варфоломей и американский архиепископ Константинопольской православной церкви Элпидофор «зашли слишком далеко».

Гюр выразил мнение, что им нельзя выступать с антитурецкими заявлениями на международных площадках. Политик призвал президента Реджепа Тайипа Эрдогана обратить внимание на действия Варфоломея и Элпидофора и принять меры в случае необходимости.

«Если же они <…> продолжат свою деятельность в том же духе, то обоих нужно лишить турецкого гражданства, а Варфоломея отстранить от его должности в Фенере», - подчеркнул Гюр.

Ранее религиовед Роман Лункин объяснил, что Варфоломей принял участие в саммите по Украине в Швейцарии в интересах США. По его словам, патриарх стал единственным религиозным представителем на этом мероприятии.