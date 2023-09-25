Конгрессвумен указала Пентагону на «грязь и нечистоты» на военных базах США
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что отказывается голосовать за новый пакет помощи Украине в то время, как американские солдаты живут в «грязи и нечистотах». Об этом политик написала в социальной сети Х.
«Пентагон вынуждает американских военнослужащих жить в нечистотах и грязи на собственных базах, но при этом требует больше денег на Украину!» - возмутилась Грин.
По ее словам, с военными США обходятся хуже, чем с мусором.
Ранее ведомство госаудита проверило 12 американских военных баз и выявило ужасные условия, в которых живут солдаты: плесень, тараканы, отсутствие кондиционеров, текущие краны, неработающие унитазы и даже несанкционированное присутствие бомжей.
Накануне, 24 сентября, спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти изменил свое решение и предложил оставить в законопроекте об ассигнованиях на оборону на следующий финансовый год 300 миллионов долларов на обучение солдат ВСУ.