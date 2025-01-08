Конгрессвумен анонсировала проект о переименовании Мексиканского залива в «Залив Америки»
В Конгрессе США 9 января представят законопроект о переименовании Мексиканского залива в «Залив Америки». Об этом рассказала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, сообщил телеканал CBS.
В случае принятия проекта новое наименование залива появится на всех документах и картах в течение 180 дней.
«Союзница [избранного президента США Дональда] Трампа, республиканец Марджори Тейлор Грин из Джорджии, заявила, что представит законопроект по этому поводу в четверг утром», - отметил CBS.
Идею о переименовании залива выдвинул Трамп. Он назвал этот шаг «уместным» и раскритиковал Мексику из-за наплыва нелегальных мигрантов в США.
Ранее политик предложил присоединить Канаду к американской территории. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо выступил против этой идеи и выразил уверенность, что государство ни при каких обстоятельствах не станет новым штатом США. В ответ Трамп назвал его «девочкой», сообщило Ura.ru.