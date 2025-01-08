Конгрессвумен анонсировала проект о переименовании Мексиканского залива в «Залив Америки»

Ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс призвал США вторгнуться в Канаду ради удовлетворения «империалистической жажды». Об этом сообщило Media Matters.

Журналист сделал такое заявление вскоре после публикации республиканцем Дональдом Трампом карты Соединенных Штатов с Канадой в составе.

«Тот факт, что Канада не хочет, чтобы мы ее захватили, заставляет меня желать вторжения. Мне хочется утолить империалистическую жажду», - сказал телеведущий.

Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд в ответ на идею Трампа о присоединении Канады предложил купить у США Аляску , а заодно присоединить к стране Миннеаполис с Миннесотой. Политик напомнил, что Канада - суверенное государство с гордым народом. Он выразил надежду, что обе страны смогут стать крепостью и доказать, что они самые богатые, сильные и процветающие в мире.

Трамп считает, что в случае объединения с США Канада будет защищена от «угрозы российских и китайских кораблей», сообщил телеканал «Звезда».