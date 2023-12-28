28 декабря 2023, 07:23

Конгрессвуман предложила снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до одного доллара

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уклонялась от своих прямых обязанностей, и не заслужила свою зарплату. Об этом заявила  конгрессвуман Клаудия Тенни в социальной сети X (бывший Twiter).

Она напомнила, что Карин Жан-Пьер нарушила «закон Хэтча», запрещающий госслужащим продвигать партийную политику или влиять на результаты выборов. По мнению Тенни, зарплату пресс-секретаря президента США Джо Байдена следует снизить до одного доллара в год.

«Карин Жан-Пьер целый год уклонялась от честных вопросов журналистов, лгала американскому народу и нарушала „закон Хэтча“», - указала конгрессвуман.

Ранее телеканал Fox New включил Джо Байдена в список главных политических неудачников 2023 года. По мнению журналистов, американский лидер заслужил это «звание» из-за снижения рейтингов и и запуска процедур импичмента в конгрессе. В список «политических лузеров» также попали бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти и экс-мэр Чикаго Лори Лайтфут.

США Законы Зарплаты Джо Байден
28 декабря 2023, 05:14
Стрелявший в Праге признался в письме в убийстве еще двух человек
Pixabay
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Застреливший в Карловом университете в Праге 14 человек признался в убийстве еще двух, письмо с признанием обнаружила полиция в его доме. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Ян Данек, его слова привело РИА «Новости».

«Могу подтвердить, что мы в Гостоуне нашли письмо, в котором убийца написал, что совершил нападение в Клановицком парке. Текст документа сейчас опубликовать нельзя в связи с происходящим расследованием событий», - заявил Данек.

Застреленных мужчину и его двухмесячную дочь в коляске нашли 15 декабря в Клановицком парке Праги. Полиция заподозрила в убийстве студента философского факультета, однако не смогла установить мотивы его поступка. Помимо письма чешские правоохранители располагают и другими доказательствами вины университетского стрелка в убийстве недельной давности.

Чехия Убийства Студенты Полиция Парки
28 декабря 2023, 03:37
Британка обнаружила в ухе живого паука, который сплел там гнездо
Freepik
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Учительница младших классов в Великобритании обратилась в больницу с болью в ухе, а потом обнаружила там живого паука, который успел свить гнездо. Об этом написала газета The Sun.

Женщина рассказала, что сначала услышала треск в ухе, потом появилась сильная боль. Она обратилась к врачу и ей прописали лекарство от инфекции. Но боль не прекращалась, и тогда британка решила действовать самостоятельно.

«Тогда я решила сама посмотреть, что происходит с ухом и вставила микрокамеру. Когда я увидела изображение, я была в полном ужасе. Я понятия не имела, что это такое», - сообщила учительница.

При повторном осмотре врачи обнаружили в ушном канале паучье гнездо и паука размером с ноготь на мизинце. Медики извлекли насекомое, а женщине пришлось провести в больнице несколько дней.

Военные хирурги в зоне СВО провели операцию по извлечению осколка снаряда из сонной артерии военнослужащего. Врачи провели микрохирургическую операцию, которую в мирное время назвали бы уникальной.

Великобритания Больницы Врачи Женщины
28 декабря 2023, 03:21
Началось разбирательство против банка BNP Paribas во Франции по делу об отмывании денег
Freepik
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Во Франции начали предварительное расследование в отношении филиала одного из самых крупных банков государства BNP Paribas компании BNP Paribas Securities Services и зарегистрированной на Кипре брокерской организации TCR International Limited. Их заподозрили в отмывании денег при отягчающих условиях. Об этом сообщила газета Monde со ссылкой на парижские правоохранительные органы.

У полицейских вызвали подозрения несколько денежных переводов, которые с 2019 по 2021 год отправили через TCR International Limited. В тот период брокерская компания делала инвестиционные операции от имени своих пользователей посредством BNP Paribas Securities Services.

По информации французских правоохранителей, через счета TCR International Limited в стране прошло свыше 220 миллионов евро. Эти деньги имели «сомнительное происхождение». Также в части операций были задействованы украинцы и россияне.

Журналисты отметили, что TCR International оказалась во внимании полиции Франции после упоминания в разбирательстве правительства США, которое расследовало дело о денежных операциях, вероятно, связанных с частной военной компанией «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным.

Американский Минюст попросил помощи у Франции в расследовании случившегося. На данный момент французские власти не нашли связей с российским бизнесменом и его деятельностью.

Ранее во Франции задержали одного из основателей и бывшего совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева. Его обвинили в отмывании средств и нарушении санкций.

Банки Франция Деньги
28 декабря 2023, 00:23
Скончался основатель компании-производителя оружия Glock
Global Look Press
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Австрийский инженер, бизнесмен, основатель производителя огнестрельного оружия Glock Гастон Глок скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщили на сайте компании.

«Гастон Глок на протяжении всей своей жизни определял стратегическое направление развития Glock Group и готовил ее к будущему. Работа всей его жизни будет продолжена в его духе» - сказано в сообщении.

Как отметили в организации, Глок «произвел революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах», а также смог утвердить бренд Glock как мирового лидера в сфере легкого огнестрельного оружия.

Свой путь Гастон Глок начал с производства карнизов для штор и ножей для войск австралии. Серьезно заниматься оружием мужчина начал после 52 лет. Впервые он вместе со своей командой создал пистолет Glock 17 в 1982 году. Образец получился очень удобным, его часто использовали в качестве гражданского оружия самообороны.

Оружие

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