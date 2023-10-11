Конгрессмены в США выступили против объединения помощи Украине и Израилю

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По информации телеканала, многие законодатели-республиканцы заявили, что они, «если не прямо выступают против», то относятся к подобному предложению скептически.

По мнению республиканца от штата Техас Майкла Берджесса, сначала конгресс должен оказать помощь Израилю, продолжив обсуждать выгоды от поддержки Украины.

Представительница республиканцев от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин считает, что это два разных вопроса, которые нельзя связывать. С ней согласен республиканец от штата Флорида Брайан Маст. Идею объединить финансирование он категорически отверг. Маст добавил, что поддерживает помощь Израилю, но не Украине.

По данным телеканала, к подобной инициативе со скепсисом отнеслись даже те республиканцы, которые выступают за оказание помощи как Израилю, так и Украине.

В поддержку этой идеи высказался председатель комитета палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл Маккол. Он отметил, что готов поддержать объединение помощи двум государствам в рамках большего пакета, который будет решать «различные внешнеполитические цели». В числе таких целей Маккол назвал поддержку Тайваня, а также безопасность южной границы Штатов.