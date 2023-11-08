Конгрессмены США поддержали конфискацию российских активов в пользу Украины
Члены комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США проголосовали за принятие закона о конфискации замороженных российских активов и передачи в фонд помощи Украине. Только два конгрессмена выступили против, сообщили «Известия».
Заседание прошло 7 ноября. Законопроект поддержали 40 конгрессменов, двое проголосовали против. Дату рассмотрения в широком составе, всей палатой представителей, пока не назначили.
Группа демократов и республиканцев внесла законопроект в июне. Они предложили наделить госсекретаря полномочиями выделять дополнительную помощь Украине, используя конфискованные активы Центробанка России и других структур. Авторы указали, что решение об изымании средств примет американский президент.
В странах Запада заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов, из них только пять миллиардов - в США. Осенью СМИ сообщали, что американские политики активизировали попытки конфисковать эти средства.