Конгрессмены США не утвердили проект краткосрочного бюджета республиканцев

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Против проголосовали демократы и 21 республиканец. В общей сложности проект отвергли 232 конгрессмена. За проголосовали 198 представителей палаты.

Краткосрочный бюджет рассчитывали до 31 октября. Предполагалось, что проект предотвратит шатдаун (приостановку работы правительства и разных министерств - прим. ред.), который может произойти уже в воскресенье, 1 октября.

Согласно законопроекту, предполагалось сокращение расходов до 30% по всем статьям, кроме обороны и безопасности страны, нужд ветеранов и устранения последствий природных катаклизмов. При этом авторы инициативы хотели выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол потребовал исключить финансовую помощь Украине из временного бюджета Соединенных Штатов. Он уже говорил о том, что такая поддержка носит антиконституционный характер.