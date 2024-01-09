09 января 2024, 10:59

Конгрессмены потребовали от главы Пентагона объяснений из-за сокрытия болезни

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Законодатели из комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс и Адам Смит потребовали, чтобы министр обороны страны Ллойд Остин пояснил, почему Пентагон своевременно не сообщил о его госпитализации. Также они рассчитывают, что Остин предоставит дополнительную информацию о своем состоянии.

«Хотя мы желаем Остину скорейшего выздоровления, мы обеспокоены тем, как было решено раскрыть информацию о состоянии госсекретаря», - заявили конгрессмены.

Роджерс и Смит также добавили, что осталось много открытых вопросов. Например, какую процедуру проводили Остину, почему возникли осложнения и как чувствует госсекретарь себя сейчас, как и когда передавали его обязанности.

«Прозрачность жизненно важна. Остин должен как можно скорее предоставить дополнительную информацию о своем здоровье», - подчеркнули конгрессмены.

Министерство обороны США три дня держало в тайне от Белого дома информацию о госпитализации главы Пентагона. Газета Politico писала, что большинство высокопоставленных чиновников США не знали, где находится Остин. Новость, что он попал в больницу, потрясла всех.

По данным издания, Остин проходил плановую медицинскую процедуру в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Однако после у него начались сильные боли - осложнения после медицинского вмешательства. Через время шеф Пентагона приступил к выполнению обязанностей из больницы. Остина перевели из отделения интенсивной терапии в отдельную палату.

Законодатели из комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс и Адам Смит потребовали , чтобы министр обороны страны Ллойд Остин пояснил, почему Пентагон своевременно не сообщил о его госпитализации. Также они рассчитывают, что Остин предоставит дополнительную информацию о своем состоянии.

США Пентагон Больницы Белый дом в США Болезни
09 января 2024, 11:21
Alaska Airlines обнаружила незакрепленное оборудование в нескольких самолетах
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Американская авиакомпания Alaska Airlines сообщила итоги проверки на Boeing 737-9 MAX после ЧП с выпавшей во время полета секцией фюзеляжа. Оказалось, что в нескольких самолетах оборудование не было закреплено.

«Первоначальные отчеты наших технических специалистов указывают на то, что на некоторых самолетах было видно незакрепленное оборудование», - передали в компании.

В Alaska Airlines заверили, что все самолеты тщательно проверят на соответствие стандартам безопасности и требованиям Федерального управления гражданской авиации. До того времени ни одно авиасудно не вернут в эксплуатацию.

«Безопасность этих самолетов является нашим приоритетом, и мы приложим время и шаги, необходимые для обеспечения их летной годности», - заключили в Alaska Airlines.

США, Европа и Турция приостановили полеты самолетов Boeing 737 MAX -9 после того, как у борта перевозчика Alaska Airlines отвалилась часть фюзеляжа. Любопытно, что незадолго до этого американская авиастроительная корпорация Boeing призвала своих клиентов по всему миру проверить Boeing 737 MAX из-за незакрепленного болта. Российские авиакомпании не используют самолеты этого типа.

Ранее отлетевший от самолета Alaska Airlines кусок фюзеляжа нашли во дворе школьного учителя. Через время американец нашел телефон , выпавший из самолета с высоты почти пять тысяч метров. Смартфон оказался в рабочем состоянии.

США Турция Европа Самолеты Boeing Авиакомпании
09 января 2024, 11:09
Жертвами землетрясения в Японии стали более 200 человек
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Более 200 человек погибли при землетрясении в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на администрацию префектуры Исикава.

Согласно новым данным, общее число жертв - 202 человека. Наибольшее количество погибших зафиксировали в городах Судзу и Вадзима. Там в результате землетрясения скончались 91 и 81 человек соответственно.

Утром 9 января агентство сообщало о 180 погибших во время природного катаклизма. Землетрясения началось на западе Японии 1 января. Сильнейшие подземные толчки магнитудой 4,6 фиксировали в префектуре Исикава. Именно там в результате землетрясения обрушились примерно 250 домов. Природное явление спровоцировало пожары, из-за которых пострадали более 300 построек. В префектуре образовались проблемы с электроснабжением, подачей воды и тепла.

По данным телеканала NHK , пострадали минимум 516 человек.

Землетрясения Япония
09 января 2024, 10:34
Последствия для мировой экономики от войны за Тайвань оценили в США
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Ущерб для глобальной экономики от возможной войны за Тайвань достигнет примерно 10 триллионов долларов, что составляет около 10% мирового ВВП. Такой вывод сделали аналитики американского агентства Bloomberg.

По оценкам специалистов, экономические последствия от конфликта на Украине, пандемии коронавируса и мирового финансового кризиса «покажутся карликовыми» в сравнении с ущербом от вероятной эскалации вокруг Тайваня. Аналитики объяснили это лидирующими позициями острова в производстве полупроводников. Также эксперты Bloomberg назвали Тайваньский пролив одним из важнейших торговых путей в мире.

Специалисты отметили, что при вовлечении США в конфликт ВВП Тайваня упадет на 40%, материкового Китая - на 16,7%, а Соединенных Штатов - на 6,7%. Самые серьезные последствия, по прогнозу аналитиков, ощутят Республика Корея, Японию и другие государства Юго-Восточной Азии.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, Тайвань относится к регионам, в которых могут вспыхнуть новые конфликты в 2024 году. Специалист также указал на вероятность глобального столкновения арабских стран с Израилем.

Деньги Экономика Тайвань
09 января 2024, 10:34
Спецпрокурор по делу Трампа стал жертвой сватинга на Рождество
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Спецпрокурор Джек Смит, занимающийся делами бывшего президента США Дональда Трампа, стал жертвой хулиганов. Неизвестные по ложному сообщению попытались вызвать полицию к нему домой, сообщил телеканал NBC News.

«Специальный прокурор Джек Смит <…> стал объектом попытки сватинга в своем доме в Мэриленде в день Рождества», - передал канал.

По данным источников издания, злоумышленники позвонили в службу 911 и сообщили, будто Смит застрелил свою жену. Полиция округа Монтгомери направила подразделения к дому, но затем вызов отменили. Никого не арестовали. Представитель спецпрокуратуры отказался комментировать произошедшее.

До этого жертвой телефонных хулиганов стала судья Таня Чуткан, рассматривающая дело о штурме Капитолия против Трампа. К ее дому также вызвали полицию и пожарных. Злоумышленники сообщили экстренным службам, что в здании якобы произошла стрельба.

Ранее бывший соратник Трампа Дэн Скавино раскрыл подробности произошедшей в 2021 году атаки на Капитолий спецпрокурору Джеку Смиту. Он заявил, что экс-президента не интересовали предотвращение штурма и остановка насилия. По его словам, в день атаки Трамп был «не в себе».

США Стрельба Дональд Трамп Полиция

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