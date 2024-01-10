10 января 2024, 08:19

Конгрессмена возмутила тайная госпитализация главы Пентагона. Началось расследование

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Министр обороны США Ллойд Остин не уведомил конгресс и администрацию президента о своей госпитализации. Конгрессмен-республиканец Майк Роджерс заявил, что это могло поставить безопасность страны под угрозу, и начал расследование. Об этом объявил комитет палаты представителей по вооруженным силам.

Политик обвинил министра в том, что тот скрыл свою недееспособность не только от подчиненных, но и от главнокомандующего. По его словам, руководитель аппарата Пентагона Келли Мансамен знала об экстренной госпитализации начальника 2 января, но не уведомила об этом Белый дом.

Майк Роджерс, будучи председателем оборонного комитета, инициировал расследование. Он направил запросы самому Ллойду Остину, его заместителю Кэтлин Хикс и Келли Магсамен с требованием прояснить ситуацию.

«Все, от текущих контртеррористических операций до ядерного командования и контроля, зависит от четкого понимания способности госсекретаря принимать решения. Департамент <…> не предназначен для секретаря, который скрывает свою недееспособность», - заявил конгрессмен.

Скорая помощь доставила Ллойда Остина в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида. Ему диагностировали рак простаты и провели операцию. Министр заявил об улучшении самочувствия и планах вернуться к работе.

США Пентагон Конгресс США Чиновники
10 января 2024, 08:19
Трамп сравнил отказ суда в праве на иммунитет с ящиком Пандоры
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Отказ американского суда в праве главы государства на иммунитет может создать «очень плохой прецедент». Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, сообщило РИА «Новости».

«Это очень плохой прецедент. Как мы уже говорили, это открытие ящика Пандоры», - отметил он.

По мнению бывшего главы государства, президенты «должны обладать иммунитетом». После заседания суда он рассказал, что не сделал ничего плохого за время своего правления и напомнил о политике экс-лидера США Барака Обамы.

«Мы говорили сегодня <…> президент Обама и удары беспилотниками, это были ошибки, ужасные ошибки», - указал Трамп.

Ранее он назвал действующего президента Джо Байдена угрозой для демократии в стране. Политик раскритиковал американского лидера и заявил, что тот не сможет предотвратить третью мировую войну.

Трамп выступил перед своими сторонниками и пообещал в случае победы на президентских выборах восстановить мир на планете «через силу».

США Суд Дональд Трамп Выборы президента США
10 января 2024, 07:54
Римский фонтан Треви собрал за год рекордную сумму денег из-за традиции кидать в него монеты
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Путешественники в 2023 году набросали в фонтан Треви монет на сумму, эквивалентную 1,6 миллиона евро. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации благотворительной организации Carita, полученная благодаря фонтану сумма стала рекордной. В прошлом году специалисты достали из достопримечательности один миллион 430 тысяч евро.

«Нам еще предстоит подсчитать точную сумму, обменяв монеты различных валют на евро. Речь идет о рекордной сумме в районе 1,6 миллиона евро», - указал представитель Caritas.

Он рассказал, что монеты обычно достаются из фонтана раз в неделю, но при большом потоке туристов достопримечательность чистят почти каждый день. Собранные деньги специалисты помещают в мешки, которые отправляют на сортировку и конвертацию.

По информации издания, сумма монет из фонтана превысила прибыль среднего римского музея. Например, Национальный римский музей за год зарабатывает в среднем чуть более миллиона евро.

Ранее социологи провели исследование и выяснили , что россияне стали ходить в музеи в два раза чаще. В 2023 году жители России потратили на выставки и музейные экспозиции на 124% больше денег, чем в 2022 году.

Евро Италия Музеи Деньги
10 января 2024, 07:43
Число жертв беспорядков в Эквадоре выросло до 10
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По крайней мере 10 человек стали жертвами беспорядков в Эквадоре. Убили двух правоохранителей, сообщила национальная полиция в соцсети Х.

«С сожалением сообщаем, что этим вечером в Ноболе, провинция Гуаяс, два наших товарища были подло убиты вооруженными преступниками», - отмечается в посте.

До этого, по официальным данным, жертв было восемь, пострадавших - еще двое, среди них полицейский.

Уровень преступности в Эквадоре сильно вырос в последние годы. Ситуация особенно обострилась во время президентской гонки в 2023 году. В августе кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио застрелили после предвыборной речи. За неделю до выборов убили члена эквадорского оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионеса.

На днях из тюрем Эквадора сбежали лидеры главных бандитских группировок. Бунты в тюрьмах, начавшиеся по всей стране, позже распространились на улицы. В Гуаякиле бандиты взяли в заложники сотрудников телеканала. Полицейские освободили ведущих. Лидер Эквадора Даниэль Нобоа объявил о введении режима вооруженного конфликта в стране.

Тюрьмы Беспорядки Полиция
10 января 2024, 04:53
«Все овощи съели Шольц и Зеленский». Магазинные прилавки в Германии опустели на фоне протестов
Freepik
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На фоне фермерских протестов в Германии опустели прилавки с овощами. Жители страны публикуют в соцсетях фото из магазинов, где начался продуктовый дефицит. Кадры разместил RT в Telegram-канале.

Некоторые немцы обвинили в происходящем канцлера ФРГ Олафа Шольца и украинского президента Владимира Зеленского. Германия продолжает оказывать помощь Украине, несмотря на внутренние финансовые трудности.

«Все овощи съели Шольц и Зеленский», - гласит немецкая надпись на пустых коробках в одном из местных магазинов.

Немецкие фермеры устроили акции протеста по всей стране в связи с мерами властей по экономии бюджета, в том числе отмены льгот. Рабочие заблокировали транспортной техникой ряд автобанов. На тракторы приклеили плакаты с лозунгами «Без фермеров нет будущего». Забастовки земледельцы продолжат до 15 января, после чего устроят главный митинг в столице государства.

Ранее стало известно, что немецкий производитель автомобилей Volkswagen прекратил работать из-за протестов фермеров. Манифестанты перекрыли подъезды к предприятию в нижнесаксонском Эмдене, и сотрудники не могут добраться до работы.

Германия Владимир Зеленский Протесты Магазины Олаф Шольц

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