Конгрессмена возмутила тайная госпитализация главы Пентагона. Началось расследование

Политик обвинил министра в том, что тот скрыл свою недееспособность не только от подчиненных, но и от главнокомандующего. По его словам, руководитель аппарата Пентагона Келли Мансамен знала об экстренной госпитализации начальника 2 января, но не уведомила об этом Белый дом.

Майк Роджерс, будучи председателем оборонного комитета, инициировал расследование. Он направил запросы самому Ллойду Остину, его заместителю Кэтлин Хикс и Келли Магсамен с требованием прояснить ситуацию.

«Все, от текущих контртеррористических операций до ядерного командования и контроля, зависит от четкого понимания способности госсекретаря принимать решения. Департамент <…> не предназначен для секретаря, который скрывает свою недееспособность», - заявил конгрессмен.

Скорая помощь доставила Ллойда Остина в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида. Ему диагностировали рак простаты и провели операцию. Министр заявил об улучшении самочувствия и планах вернуться к работе.