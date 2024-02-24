Конгрессмен выступил за выход США из ООН

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«Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН, а ООН - покинуть США», - заявил Гаетц.

Конгрессмен считает, что Америке не следует спонсировать организацию, чьи сотрудники «атаковали и убивали израильтян».

Ранее стало известно, что ряд сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) были причастны к атаке палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года. Ряд стран заявили о прекращении финансирования организации. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал не прерывать работу БАПОР.