31 марта 2024, 23:38

Конгрессмен объяснил призывы к ядерному удару по Газе

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Американский конгрессмен-республиканец Тим Уолберг объяснил сравнение Газы и Украины с Хиросимой и Нагасаки. По его мнению, журналисты якобы вырвали его слова из контекста, сообщило издание The Washington Post.

«Будучи ребенком, который вырос в период „холодной войны“, последнее к чему я бы призывал - использование ядерного оружия», - сказал он.

На этой неделе Уолберг провел встречу с избирателями и ответил на вопрос о тратах США на Израиль. Он заявил, что с ним нужно разобраться быстро «как в Нагасаки и Хиросиме».

«Исключение этой метафоры из контекста исказило послание, но я остаюсь при своем убеждении», - отметил политик.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что своими действиями в секторе Газа премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приносит стране больше вреда, чем пользы.

США Израиль
01 апреля 2024, 00:16
Детей принца Гарри лишили семейных праздников во дворце
Global Look Press
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Принц Гарри расстроен, что его дети Арчи и Лилибет не празднуют традиционные праздники, в том числе Рождество и Пасху, в кругу королевской семьи. Об этом написало издание The Mirror со ссылкой на биографа Виндзоров Тома Куинна.

У королевской семьи есть свои традиции отмечания различных праздников. Например, Пасха начинается со службы в часовне Святого Георгия, после чего следует прогулка и традиционный обед.

Но герцоги Сассекские, переехавшие в Калифорнию, оказались лишены этого праздника. По словам Тома Куинна, принца Гарри особенно расстраивает, что его дети пропустят охоту за пасхальными яйцами, которая проводится после семейного обеда.

Ранее СМИ сообщали, что жена принца Гарри актриса Меган Маркл против его примирения со старшим братом Уильямом. По словам Тома Куинна, Гарри хочет помериться с Уильямом, но Меган считает, что это плохо скажется на общественном образе их семьи.

Праздники Дети Принц Гарри Пасха Семья Принц Уильям
31 марта 2024, 22:57
Собачий отряд. Британия представила новое оружие против России
Freepik
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Элитные подразделения Великобритании начали тренировать собак породы хаски, чтобы использовать их к возможном противостоянии с Россией в Арктике. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

По данным издания, тренировки проходили в северной Норвегии. Ими занимался полк материально-технического обеспечения командос Whiskey Squadron.

«Познакомьтесь с собаками войны: новейшим оружием Британии, которое держит [президента России Владимира] Путина в напряжении», - указали в статье.

Британские военные надеются, что собаки будут снабжать войска боеприпасами во время рейдов на территорию противника.

Авторы статьи уточнили, что тренировать хаски стали после того, как комитет по обороне Великобритании признал, что снаряды страны закончатся спустя пару месяцев после начала войны.

ВС Великобритании лишились около 30 единиц техники и оружия, которые могли украсть с военных баз или потерять. Британские военные не досчитались штурмовых винтовок SA-80 и тысячи боеприпасов.

Великобритания Военные Собаки Россия Оружие
31 марта 2024, 20:06
Убийцы сбежавшего в Испанию Кузьминова стреляли в него шесть раз
Freepik
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В перебежчика из России Максима Кузьминова, находившегося в Испании, стреляли шесть раз, а потом его переехали на автомобиле. Об этом написала газета New York Times.

По данным издания, двое нападавших вышли из машины, окликнули Кузьминова и стали стрелять. Кузьминов получил шесть пуль и упал на пандус. Убийцы сели в автомобиль и, уезжая, переехали россиянина. Он скончался на месте.

Газета сослалась на информацию следственных органов, указавших, что на месте убийства нашли гильзы от девятимиллиметровых патронов.

Представитель Гражданской гвардии Испании заявил, что Кузьминов жил «нескромно», часто ходил в бары. Преступление совершили «явно профессионалы», подытожил он.

Кузьминов в 2023 году угнал вертолет и какое-то время скрывался на Украине. Затем он перебрался в Испанию. В феврале 2024 года его нашли убитым.

Россия Испания
31 марта 2024, 20:04
Карл III впервые появился на публике после лечения от рака
РИА «Новости»
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Больной раком британский король Карл III впервые вышел на публику, что принять участие в пасхальной службе. Церемония проходила в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, сообщило Sky News.

На службе 75-летнего монарха сопровождала королева Камилла. Это может говорить о том, что Карл III начал постепенно возвращаться к своим обязанностям. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон пропустила пасхальную службу из-за курса химиотерапии.

Букингемский дворец ранее сообщил, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак.

После этого монарх временно отложил публичные обязанности.

Ранее газета The New York Post сообщила, что Карл III может отречься от престола досрочно и передать бразды правления своему сыну, принцу Уильяму. По словам бывшего дворецкого принцессы Дианы, монарх покинет пост в течение ближайших 10 лет.

Великобритания Рак Карл III Принц Уильям

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