Конгрессмен объяснил призывы к ядерному удару по Газе
Американский конгрессмен-республиканец Тим Уолберг объяснил сравнение Газы и Украины с Хиросимой и Нагасаки. По его мнению, журналисты якобы вырвали его слова из контекста, сообщило издание The Washington Post.
«Будучи ребенком, который вырос в период „холодной войны“, последнее к чему я бы призывал - использование ядерного оружия», - сказал он.
На этой неделе Уолберг провел встречу с избирателями и ответил на вопрос о тратах США на Израиль. Он заявил, что с ним нужно разобраться быстро «как в Нагасаки и Хиросиме».
«Исключение этой метафоры из контекста исказило послание, но я остаюсь при своем убеждении», - отметил политик.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что своими действиями в секторе Газа премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приносит стране больше вреда, чем пользы.