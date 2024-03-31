Конгрессмен объяснил призывы к ядерному удару по Газе

«Будучи ребенком, который вырос в период „холодной войны“, последнее к чему я бы призывал - использование ядерного оружия», - сказал он.

На этой неделе Уолберг провел встречу с избирателями и ответил на вопрос о тратах США на Израиль. Он заявил, что с ним нужно разобраться быстро «как в Нагасаки и Хиросиме».

«Исключение этой метафоры из контекста исказило послание, но я остаюсь при своем убеждении», - отметил политик.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что своими действиями в секторе Газа премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приносит стране больше вреда, чем пользы.