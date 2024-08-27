27 августа 2024, 23:06

Конгрессмен-демократ осудил партию за отсутствие праймериз при выборе Харрис

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Экс-соперник президента США Джо Байдена Дин Филлипс раскритиковал решение Демократической партии отказаться от открытого первичного голосования в поддержку вице-президента Камалы Харрис. В интервью телеканалу Fox News конгрессмен выразил разочарование процессом ее назначения кандидатом на пост главы государства.

«Я разочарован и хочу, чтобы моя партия сделала то, что можно было сделать еще раньше», - заявил Филлипс.

По словам демократа, он уличил собственную партию в отсутствии конкурентного процесса определения кандидата, который бы имел наибольший уровень поддержки у населения.

Филлипс отметил, что он призывал к определенному конкурентному процессу. Его цель была в том, чтобы проводить открытые встречи с делегатами-демократами, а также организовывать интервью с кандидатами.

Ранее американский вице-президент Камала Харрис стала официальным кандидатом от Демпартии. Также о своем отказе от участия в выборах заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

США Выборы президента США Камала Харрис Демократическая партия США
28 августа 2024, 00:26
США пообещали защитить Израиль при атаке Ирана
Читайте нас в: Google Новости
США будут защищать Израиль, если Иран нанесет удар по еврейскому государству. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на официального представителя Белого дома Джона Кирби.

«Мы считаем, что Иран все еще готов нанести удар по Израилю… поэтому мы продолжаем находиться в состоянии повышенной готовности в регионе», - сказал он.

По словам Кирби, США отправили Ирану послание с призывом не делать этого, а также еще раз предупредили о возможной защите Израиля.

Ранее газета The Times of Israel сообщила, что американское руководство отправило военных на Ближний Восток. Это произошло на фоне риска удара Ирана по Израилю.

По мнению востоковеда Турала Керимова, Израиль и США не знают, как реагировать на действия иранских властей. Он подчеркнул, что в Иране принимают решения с давно просчитанной политикой.

США Израиль Иран Ближний Восток
27 августа 2024, 03:10
«Отличительная черта». Такер Карлсон объяснил значение ареста Дурова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является отличительной чертой диктатуры. Об заявил американский журналист Такер Карлсон, его процитировало РИА «Новости».

«Администрация Байдена поощряет Францию, президента Эммануэля Макрона, на арест владельца и основателя Telegram Павла Дурова… Мне кажется, что это отличительная черта диктатуры», - сказал он.

Журналист обсудил задержание Дурова с независимым кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди-младшим. Тот, в свою очередь заявил, что «мы потеряли Европу, в Европе сейчас нет свободы слова».

Основателя Telegram задержали 24 августа во Франции при выходе из частного самолета. Он будет находится под стражей до 28 августа.

Дурову предъявили обвинения по 12 пунктам, среди которых продажа наркотиков, мошенничество , распространение детской порнографии и другие преступления, совершенные на платформе мессенджера.

Задержания Telegram Аресты Франция Павел Дуров Такер Карлсон Павла Дурова арестовали во Франции
26 августа 2024, 21:17
Французы во время прогулки по Финляндии на несколько минут пересекли границу с Россией
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В финской провинции Южная Карелия задержали трех французов, которые незаконно пересекли границу с Россией. Им грозит штраф, сообщила погранслужба Финляндии.

Житель общины Париккала заметил чужаков вечером 24 августа. Три человека пересекли границу с Россией, пробыли в соседней стране несколько минут, затем вернулись в Финляндию. Пограничник задержал их с поличным.

Нарушителями оказались граждане Франции. Они заявили, что приехали в Париккалу посмотреть на деревья и птиц, а границу перешли из любопытства вопреки многочисленным табличкам с предупреждениями.

Финские пограничники начали совместное расследование с коллегами из Выборгского района Ленинградской области. Прокуратура в Финляндии потребовала наказать иностранцев штрафом.

В 2023 году Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.

«Известия» сообщили, что в июне власти возобновили судоходство по Сайменскому каналу.

Финляндия Россия Франция
26 августа 2024, 20:21
Германия получила предупреждение о «российской диверсии» на авиабазе
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Власти Германии получили разведданные о подготовке диверсии с применением беспилотников на военной базе НАТО в Гельзенкирхене. Об этом сообщил телеканал NTV.

Немецкие силовики получили от иностранной разведки информацию о подготовке вероятного «российского акта саботажа» с использованием беспилотников. Из-за этого на военной базе ВВС НАТО в Гельзенкирхене временно ввели второй уровень предупреждения об опасности.

На этом объекте базируются самолеты для наблюдения за воздушным пространством в восточной зоне альянса. По словам представителя базы, на аэродроме работают около 1600 человек. По информации телеканала, многих сотрудников отпустили домой.

Журналисты выяснили, что неделю назад аналогичные меры приняли на другой базе альянса - в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Особый режим действовал почти 24 часа.

Самолет НАТО засекли 23 августа над Черным морем. Британский RC-135W Rivet Joint пролетел недалеко от российской границы.

Разведка Германия Беспилотники Россия НАТО

Новости по теме