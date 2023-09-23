Конгресс США заявил об окончании «эры карт-бланшей» для Украины

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Байден требует от американцев «выворачивать карманы» для Украины, посетовал член палаты представителей от Флориды. Между тем, к примеру, Германия «много чего обещает», а в итоге помогает гораздо меньше, чем США. При этом американцы страдают от «бесконтрольной инфляции».

«Если у нас не будет какой-то стратегии, а европейцы не проявят активность, я не могу больше поддерживать политику ничем не ограниченной помощи. Эра карт-бланшей закончилась», - подчеркнул республиканец.

Ранее стало известно, что США каждый день общаются с Украиной по вопросам военной поддержки.