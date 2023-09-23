Конгресс США заявил об окончании «эры карт-бланшей» для Украины
Период карт-бланшей для Украины завершился, заявил Fox News американский конгрессмен-республиканец Майкл Уолтц, ранее поддерживающий военную помощь этой стране. Он пояснил, что администрация президента США Джо Байдена не предоставила Конгрессу и своему народу конкретный план: как долго Соединенные Штаты будут помогать Украине и каковы их интересы.
Байден требует от американцев «выворачивать карманы» для Украины, посетовал член палаты представителей от Флориды. Между тем, к примеру, Германия «много чего обещает», а в итоге помогает гораздо меньше, чем США. При этом американцы страдают от «бесконтрольной инфляции».
«Если у нас не будет какой-то стратегии, а европейцы не проявят активность, я не могу больше поддерживать политику ничем не ограниченной помощи. Эра карт-бланшей закончилась», - подчеркнул республиканец.
Ранее стало известно, что США каждый день общаются с Украиной по вопросам военной поддержки.