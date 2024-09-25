25 сентября 2024, 22:36

Конгресс США запустил расследование по визиту Зеленского в Пенсильванию

Michael Kappeler/Global Look Press
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Комитет по надзору конгресса США сообщил о старте расследования относительно расходов на визит украинского президента Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. Как сообщило РИА «Новости», инициатором проверки стал председатель комитета Джеймс Комер.

Комитет по надзору конгресса США сообщил о старте расследования относительно расходов на визит украинского президента Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. Как сообщило РИА «Новости» , инициатором проверки стал председатель комитета Джеймс Комер.

В официальных документах уточнили, что расследование будет направлено на выяснение того, как средства налогоплательщиков использовали для организации визита Зеленского.

Эти данные могут говорить о превышении полномочий со стороны администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Ранее Зеленский раскритиковал деятельность ООН , заявив о ее «бессилии» в контексте текущего конфликта. Он также выразил уверенность, что единственной приемлемой основой для мирного соглашения является его собственная «формула мира», которая полностью учитывает интересы Украины.

США Владимир Зеленский ООН
25 сентября 2024, 20:41
По Хайфе прилетало, Тель-Авив следующий. Как «Хезболла» ответит на убийство Кабиси
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Ливанское движение «Хезболла» подтвердила заявление ЦАХАЛ о гибели командующего ракетными силами Ибрагима Кабиси во время авиаудара по пригороду Бейрута. Политолог Вадим Сипров в комментарии 360.ru рассказал, какой ответ ждет Израиль и почему это укрепит позиции кандидата на президентских выборах в США Дональда Трампа.

Он пояснил, что ракетные войска - одна из ведущих сил ливанской группировки, которая располагает огромными ресурсами, чтобы дать ощутимый ответ Израилю на убийство офицера.

Чем располагает «Хезболла» Годовой бюджет «Хезболлы», подчеркнул политолог, оценивается в размере от пяти до 10 миллиардов долларов, а общий объем снарядов и ракет в арсеналах ливанцев - от 40 до 150 тысяч.

«Речь идет о всех видах оружия,. начиная от примитивных и неуправляемых ракет, которыми пользуется ХАМАС, и заканчивая баллистическими ракетами иранского производства „Зильзаль-2“ и „Фатех 10“ с дальностью действия до 200 километров», - заявил Сипров.

По его мнению, для ответного удара по Израилю сначала «Хезболла» запустит огромное количество беспилотников, чтобы перезагрузить систему противовоздушной обороны, а уже после в дело пойдут ракеты.

«Ливанцы могут атаковать крупные города на севере Израиля в районе границы. По Хайфе уже сильно прилетало. Следующей целью станет Тель-Авив», - допустил политолог.

Станут ли вмешиваться США Сипров добавил, что не верит в военное вмешательство США, которым сейчас вооруженный конфликт на Ближнем Востоке совсем не нужен. Особенно в условиях огромных средств вложенных в Украину. Но дипломатическое давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху со стороны американцев вполне может быть.

«С учетом того, что еврейское лобби в США очень сильное, а в его интересах в основном работают республиканцы, то накануне выборов это станет большой проблемой для Демпартии и ее кандидатов. Поэтому „Хезболла“ даст Израилю чувствительный ответ, что скажется на результатах выборов США в пользу республиканцев и их кандидата Дональда Трампа», - подытожил Сипров.

О гибели командующего ракетными войсками движения «Хезболла»» Ибрагима Кубейси объявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагар. Он подчеркнул, что удар по зданию, где находился ливанский офицер, нанесли военные истребители.

«Хезболла» подтвердила гибель Кубейси, а телеканал Al Arabiya добавил, что вместе с командиром погибли еще шесть участников движения.

США Израиль Ракеты Международные отношения Ливан
25 сентября 2024, 20:09
Владельцам капсулы для эвтаназии предъявили обвинения в Швейцарии
Global Look Press
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Прокуратура в Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении создателей капсулы для эватанзии. Об этом сообщила местная газета Neue Zürcher Zeitung.

По данным издания, капсулу Sarco впервые применили в понедельник, 23 сентября, в Шаффхаузене. Задержание причастных к процедуре проходило прямо на месте.

«Прокуратура завела дело в отношении нескольких человек, обвинив их в подстрекательстве и содействии эвтаназии», - указали в материале.

Отмечается, что правоохранители конфисковали аппарат для эвтаназии.

Разработчик капсулы, австралийский врач Филип Ничке ранее заверил, что капсула прошла юридическую экспертизу в Швейцарии, по результатам которой ее не признали медицинским устройством.

Ранее медицинский юрист Иван Печерей рассказал о возможном разрешении эвтаназии в России. Он напомнил, что эту процедуру применяют в Португалии, Новой Зеландии, Бельгии и Индии.

Прокуратура в Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении создателей капсулы для эватанзии. Об этом сообщила местная газета Neue Zürcher Zeitung.

Задержания Уголовное дело Врачи Швейцария
25 сентября 2024, 13:06
«А вдруг Бог милует». Захарова — о возможной встрече с Зеленским
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вероятность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом она высказалась в эфире радио Sputnik.

Дипломат ответила на вопрос, как будет действовать, если случайно столкнется с Зеленским. Захарова выразила надежду, им не придется пересекаться.

«А вдруг Бог милует», - предположила она.

В Нью-Йорке находится не только Мария Захарова, но и глава МИД России Сергей Лавров. Российская делегация принимает участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил , что считает спорным мнение о наличии права у России на место постоянного члена Совбеза ООН в качестве правопреемницы СССР.

Владимир Зеленский Нью-Йорк Мария Захарова Международные отношения МИД РФ ООН
25 сентября 2024, 12:45
Трамп отказался встречаться с Зеленским
Global Look Press
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Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп не собирался встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визиту в страну. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Оставшийся инкогнито представитель предвыборного штаба Трампа отметил, что, несмотря на заявления украинских официальных лиц, встречу политиков даже не планировали изначально.

Агентство Reuters со ссылкой на окружение Трампа сообщило, что обе стороны обозначали желание встретиться, однако конкретную дату так и не назначили. При этом Зеленский намерен встретиться в Вашингтоне с вице-президентом Камалой Харрис и действующим американским лидером Джо Байденом.

Ранее Трамп дал Зеленскому характеристику «лучшего торгаша в истории». Он заявлял, что после каждой поездки в США тот увозит из страны десятки миллиардов долларов.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп

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