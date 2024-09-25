Конгресс США запустил расследование по визиту Зеленского в Пенсильванию
Комитет по надзору конгресса США сообщил о старте расследования относительно расходов на визит украинского президента Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. Как сообщило РИА «Новости», инициатором проверки стал председатель комитета Джеймс Комер.
Комитет по надзору конгресса США сообщил о старте расследования относительно расходов на визит украинского президента Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. Как сообщило РИА «Новости» , инициатором проверки стал председатель комитета Джеймс Комер.
В официальных документах уточнили, что расследование будет направлено на выяснение того, как средства налогоплательщиков использовали для организации визита Зеленского.
Эти данные могут говорить о превышении полномочий со стороны администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.
Ранее Зеленский раскритиковал деятельность ООН , заявив о ее «бессилии» в контексте текущего конфликта. Он также выразил уверенность, что единственной приемлемой основой для мирного соглашения является его собственная «формула мира», которая полностью учитывает интересы Украины.