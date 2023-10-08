Конгресс США заподозрил Украину в поставках оружия ХАМАС
Американское оружие, которое бойцы палестинского движения ХАМАС могут применять против Израиля, могло быть доставлено из Афганистана и с Украины. Такое заявление сделала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в соцсети Х.
Она призвала власти Соединенных Штатов и Израиля совместно отслеживать серийные номера всех американских вооружений, которые используют боевики ХАМАС.
«Поступило ли оно из Афганистана? Поступило ли оно с Украины? Весьма вероятно, что и то, и другое», - написала политик.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.
В Белом доме сообщили, что администрация США направила израильской стороне дополнительную помощь. До этого американский лидер Джо Байден заявил о безоговорочной поддержке страны.