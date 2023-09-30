Конгресс США утвердил новый проект бюджета без помощи Украине
Палата представителей США поддержала проект финансирования правительства на срок в 45 дней, в который не вошла помощь Украине. Теперь документ отправят для рассмотрения в Сенат. Трансляцию голосования вели на сайте нижней палаты.
После одобрения инициативы в Сенате ее направят президенту США Джо Байдену, которому нужно будет подписать документ до наступления воскресенья по местному времени (07:00 по московскому времени 1 октября), чтобы избежать приостановки работы федерального правительства.
Правительство США ранее указало, что бойкот со стороны республиканцев принятия бюджета до 1 октября может обернуться остановкой работы большей части государственного сектора.
Пресс-служба Белого дома запустила обратный отсчет на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Каждый час публикуются сообщения о том, что ответственность за шатдаун несут республиканцы.