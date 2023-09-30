Конгресс США разоблачил реальное отношение Джо Байдена к Украине
Президент Соединенных Штатов больше обеспокоен судьбой Украины, нежели благополучием собственной страны. Государство не сможет добиться больших успехов, если ее президент продолжит игнорировать проблемы американцев, заявила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин в соцсети X.
«Джо Байден и сенат заявили, что проект отсрочки шатдауна (приостановки работы правительства. - прим. ред.) <…> изначально был дохлым номером. Это потому, что Вашингтон больше беспокоится об Украине, чем об американском народе», - высказалась Грин.
Политик указала, что Соединенные Штаты «не продвинутся далеко», пока президент не начнет заботиться о своем собственной нации, финансировать правительство и решать кризисную ситуацию на границе с Мексикой.
Ранее американские избиратели вновь разочаровались в президенте США Джо Байдене из-за военной помощи Украине. Граву государств уличили в страхе перед российским лидером Владимиром Путиным.