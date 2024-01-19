Конгресс США принял резолюцию по предотвращению шатдауна

Проект утвердили в четверг, 18 января. Некоторые правительственные структуры США продолжат получать финансирование до 1 марта. Другой их части выделение средств продлили до 8 марта 2024 года.

Для принятия законопроекта нужно было набрать две трети голосов. В результате поддержали резолюцию 314 конгрессменов. Против высказались 108 законодателей. Проект передадут на подпись американскому президенту Джо Байдену.

Таим образом в США предотвратили шатдаун - частичное прекращение работы правительства страны. Палате представителей конгресса удалось это сделать меньше чем за двое суток до предстоящей остановки деятельности правительства США.

О договоренностях лидеров обеих палат американского конгресса в середине января сообщала газета Politico. Также Байден заявлял, что в стране удалось достичь соглашения по финансированию правительства. Он отмечал, что договоренности позволят предотвратить «ненужный шатдаун».