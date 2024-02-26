Конгресс США не смог договориться о предотвращении шатдауна

«Мы рассчитывали, что в эти выходные полностью подготовим законопроект, чтобы законодатели получили необходимое время для ознакомления с текстом. Но теперь стало понятно, что республиканцам в палате представителей необходимо гораздо больше времени, чтобы суметь разобраться в самих себе», - отметил он.

Шумер добавил, что конгресс вернется к работе в начале недели.

«Мы вновь столкнемся с угрозой ненужного и вредоносного шатдауна правительства, который вызывают действия Республиканской партии. До начала частичного шатдауна 1 марта остались считаные дни», - добавил политик.

Ранее стало известно, что Белый дом предупредил ряд министерств об угрозе шатдауна. После прекращения финансирования в бессрочный отпуск уйдут тысячи сотрудников различных ведомств.