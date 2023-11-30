Объявление о подготовке сделал партийный организатор большинства в палате республиканец Том Эммер. Голосование может усилить давление на администрацию Байдена и повысить внимание к процедуре импичмента, указало издание.

Конгрессмены 29 ноября увидели связь между упавшей главной рождественской елкой и сроком президентства Байдена. Дерево рухнуло из-за сильного ветра перед тем, как американский лидер должен был зажечь на ней огни. Сообщение о символизме падения ели опубликовал комитет палаты представителей по судебной власти , который в прошлом утвердил импичмент трех президентов США: Эндрю Джонсона, Ричарда Никсона и Билла Клинтона.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что сейчас отсутствует достаточная доказательная база, чтобы объявить Байдену импичмент. СМИ отметили, что у Джонсона нет «политического императива» для отстранения президента от власти.