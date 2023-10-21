Конгресс США доказал, что Байден получил чек на 200 тысяч долларов от своего брата
В надзорном комитете американской палаты представителей заявили, что нашли доказательства получения лидером США Джо Байденом 200 тысяч долларов от своего брата Джеймса, который получал деньги от местной медицинской компании за поиск инвесторов с Ближнего Востока. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соцсети главы комитета Джеймса Комера.
«Банковские записи, полученные комитетом палаты представителей по надзору и отчетности, выявили прямой платеж на сумму в 200 тысяч долларов от Джеймса и Сары Байден Джо Байдену в форме личного чека», - заявил Комер.
В материале сказано, что чек на погашение обязательства выписали 1 марта 2018 года. В этот день Джеймсу Байдену заплатил больничный оператор Americore. По словам Комера, компания отправляла брату лидера Штатов 600 тысяч долларов, надеясь на его привлечение инвестиций с Ближнего Востока. Сам президент Америки утверждает, что не знал о деятельности своего родственника за рубежом.
Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что не поддержит запрос Байдена о помощи Украине и Израи лю. Она отметила, что против выделения денег для «защиты чужих стран». По словам Грин, Байден должен заняться вопросом американской границы и принять меры против мигрантов вместо поддержки вооруженных конфликтов.
Как заявлял сам Байден, помощь Украине является «разумной инвестицией» , которая принесет дивиденды будущим поколениям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это заявление демонстрацией ксенофобии и нацизма.