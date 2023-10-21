Конгресс США доказал, что Байден получил чек на 200 тысяч долларов от своего брата

«Банковские записи, полученные комитетом палаты представителей по надзору и отчетности, выявили прямой платеж на сумму в 200 тысяч долларов от Джеймса и Сары Байден Джо Байдену в форме личного чека», - заявил Комер.

В материале сказано, что чек на погашение обязательства выписали 1 марта 2018 года. В этот день Джеймсу Байдену заплатил больничный оператор Americore. По словам Комера, компания отправляла брату лидера Штатов 600 тысяч долларов, надеясь на его привлечение инвестиций с Ближнего Востока. Сам президент Америки утверждает, что не знал о деятельности своего родственника за рубежом.

Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что не поддержит запрос Байдена о помощи Украине и Израи лю. Она отметила, что против выделения денег для «защиты чужих стран». По словам Грин, Байден должен заняться вопросом американской границы и принять меры против мигрантов вместо поддержки вооруженных конфликтов.

Как заявлял сам Байден, помощь Украине является «разумной инвестицией» , которая принесет дивиденды будущим поколениям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это заявление демонстрацией ксенофобии и нацизма.