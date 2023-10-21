21 октября 2023, 03:35

Конгресс США доказал, что Байден получил чек на 200 тысяч долларов от своего брата

РИА «Новости»
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В надзорном комитете американской палаты представителей заявили, что нашли доказательства получения лидером США Джо Байденом 200 тысяч долларов от своего брата Джеймса, который получал деньги от местной медицинской компании за поиск инвесторов с Ближнего Востока. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соцсети главы комитета Джеймса Комера.

«Банковские записи, полученные комитетом палаты представителей по надзору и отчетности, выявили прямой платеж на сумму в 200 тысяч долларов от Джеймса и Сары Байден Джо Байдену в форме личного чека», - заявил Комер.

В материале сказано, что чек на погашение обязательства выписали 1 марта 2018 года. В этот день Джеймсу Байдену заплатил больничный оператор Americore. По словам Комера, компания отправляла брату лидера Штатов 600 тысяч долларов, надеясь на его привлечение инвестиций с Ближнего Востока. Сам президент Америки утверждает, что не знал о деятельности своего родственника за рубежом.

Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что не поддержит запрос Байдена о помощи Украине и Израи лю. Она отметила, что против выделения денег для «защиты чужих стран». По словам Грин, Байден должен заняться вопросом американской границы и принять меры против мигрантов вместо поддержки вооруженных конфликтов.

Как заявлял сам Байден, помощь Украине является «разумной инвестицией» , которая принесет дивиденды будущим поколениям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это заявление демонстрацией ксенофобии и нацизма.

США Коррупция Деньги
27 октября 2023, 20:49
Вандалы поиздевались над памятником Пушкину в Киеве
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Неизвестные люди разрисовали памятник русскому поэту Александру Пушкину, стоящий в Киеве. Об этом сообщила украинская интернет-газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Голову памятника обмотали темной тканью. Ее закрепили с помощью красного скотча, которым заклеили глаза поэта.

На постамент вандалы нанесли надпись на украинском языке «Деколонизацию не остановить». Для этого неизвестные использовали красную и белую краску.

В сентябре Министерство культуры и информационной политики Украины запустило исключение из госреестра нескольких монументов, связанных с историей России. В этот список вошли памятник Пушкину, памятник герою Гражданской войны Николаю Щорсу, а также могила советского генерала Николая Ватутина в центре украинской столицы.

Борьбу с памятниками российским и советским деятелям на Украине начали в 2015 году. Тогда в стране приняли закон о так называемой декоммунизации.

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял борьбу украинских властей с памятниками русским поэтам. Он пошутил, что такими действиями Украина нанесла «крупное» поражение России.

Памятники Украина Вандализм
27 октября 2023, 20:35
Израиль объявил о расширении операции против Газы
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Армия обороны Израиля начала расширять масштабы наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщил глава пресс-службы ЦАХАЛа генерал Агари. Его слова привел ТАСС.

«Армия расширяет масштабы наземной части операции и продолжит наносить удары с воздуха», - указал он.

За последние несколько часов израильские военные усилили авиаудары по сектору Газа, заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в интервью The Times of Israel.

«Военно-воздушные силы наносят очень значительные удары по подземным целям», - сказал он.

По словам Хагари, сухопутные войска также скоро «расширят» свою активность. ЦАХАЛ продолжит наносить удары по городу Газа и прилегающим к нему районам, поэтому палестинцев вновь призвали эвакуироваться на юг сектора.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
27 октября 2023, 20:29
Пересмотр бюджета ЕС в пользу Украины не одобрят в Греции
Unsplash
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Греческие власти не дадут согласия на пересмотр многолетнего бюджета Европейского Союза, если он будет включать только Украину и ничего больше. Такое заявление сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после завершения работы саммита Европейского совета в Брюсселе. Его процитировал ТАСС.

«Я абсолютно ясно изложил позицию Греции: Греция не собирается соглашаться на решение, которое включает только Украину и ничего больше», - сказал он.

По словам премьера, первое обсуждение пересмотра бюджета Евросоюза было «непростым», некоторые страны не хотят обсуждать расширение бюджета, но выступают за расширение европейской поддержки.

Мицотакис отметил, что ресурсы Фонда солидарности нужно направлять государствам, которые рискуют пострадать от стихийных бедствий. Также средства нужно вкладывать в развитие STEP и ресурсы для компенсации возросшей стоимости займов.

По данным издания Politico, на саммите ЕС в Брюсселе представители Венгрии и Словакии выступили против выделения 50 миллиардов евро на помощь Украине. В качестве аргумента они указали на неэффективность такого формата поддержки.

Греция Евросоюз Украина
27 октября 2023, 19:55
ХАМАС причислил всех заложников к израильтянам
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ХАМАС заявил, что внимательно относится к просьбе российских властей об освобождении своих сограждан из сектора Газа. Однако ХАМАС воспринимает всех людей с двумя паспортами как израильтян, сообщил РИА «Новости» глава отдела по внешней политике организации Муса Абу Марзук.

Он объяснил, что у большинства израильтян есть еще какое-либо гражданство - России, США, Франции, Испании, Италии и так далее. Представители многих государств обращались к палестинскому движению с просьбой освободить людей, удерживаемых в секторе Газа.

«В том числе [обращались] русские друзья. К этому запросу из России мы относимся более положительно и внимательно, чем к другим», - подчеркнул Абу Марзук.

Однако, по его словам, ХАМАС рассматривает заложников как израильтян, а не как граждан стран, из которых они прибыли.

«Все захваченные для нас - израильтяне, хотя и идет апелляция к их основным гражданствам в надежде, что это их спасет», - высказался член политбюро.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС и Израиль не смогли договориться о прекращении огня для освобождения заложников и возвращения тел погибших из сектора Газа.

Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины

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