08 января 2024, 00:30

Конгресс США договорился о предотвращении шатдауна

РИА «Новости»
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Конгресс США достиг соглашения о финансировании правительства, которое позволит избежать шатдауна. Об этом сообщил президент страны Джо Байден. Заявление американского лидера распространил Белый дом.

«Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных интересов», - сказано в заявлении американского президента.

Шатдаун - это временная остановка работы правительства, которая может возникнуть из-за отсутствия финансирования. В последние несколько месяцев перспектива шатдауна постоянно маячит перед американскими властями. Дело в том, что Демократическая и Республиканская партия в конгрессе не могут договориться о новом бюджете США. Демократы настаивают, чтобы в бюджете были заложены средства на военную помощь Украине, а республиканцы требуют выделения денег на борьбу с нелегальной миграцией в США и строительство стены на границе с Мексикой.

В конце сентября, чтобы избежать шатдауна, конгресс принял временный бюджет США , в котором не заложена помощь Украине и Израилю.

В ноябре спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил план по предотвращению шатдауна.

Законопроект предполагал двухэтапное финансирование правительственных программ. При этом ни одна из частей предложенного плана не предусматривала поддержку Израиля или Украины.

В Белом доме документ раскритиковали.

США Белый дом в США Конгресс США Джо Байден
08 января 2024, 01:32
Бельгия выдвинет Рейндерса на пост генсека Совета Европы
РИА «Новости»
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Бельгия предложит на пост генерального секретаря Совета Европы кандидатуру европейского комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса. Об этом сообщило бельгийское издание Le Soir.

Власти страны объявят о своем решении до 10 января, уточнило издание. Сами выборы пройдут в июне 2024 года. Генсек СЕ избирается на пять лет.

Рейндерс является единственным кандидатом от Брюсселя. Для него это будет вторая попытка баллотироваться на должность генсека СЕ. В 2019 году он проиграл, победу одержала представительница Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

По информации издания, ранее Рейндерс планировал возглавить избирательный список бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение» для участия в выборах в Европарламент, чтобы продолжить карьеру в качестве функционера Евросоюза. Планы пришлось скорректировать, когда это поручили нынешнему главе Евросовета Шарлю Мишелю.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в канун Рождества обратился к странам Евросоюза, указав на их политические просчеты. Он отметил высокую инфляцию, отсутствие экономического роста, пособия для «праздно шатающихся» украинских беженцев и энергетический кризис в ЕС.

Бельгия Еврокомиссия Запад Евросоюз Европарламент Москва
08 января 2024, 01:25
Взрывы прозвучали в Одессе
РИА «Новости»
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Взрывы прозвучали в Одессе, сообщило украинское издание «Страна.ua». Жителей города призвали спуститься в укрытия.

Перед взрывами в Одесской области прозвучали сигналы тревоги. За час до сообщений о взрывах воздушные силы зафиксировали движение дронов в сторону региона: ранее беспилотники направлялись к Николаевской области со стороны Херсонщины.

Вечером 7 января воздушную тревогу также объявили в Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прозвучали взрывы.

Прошлый успешный удар по Одессе состоялся 1 января: военные поразили объект портовой инфраструктуры. В первое утро года воздушная тревога в городе длилась 3,5 часа.

Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что после окончания спецоперации Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск могут войти в состав России. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Одесса остается русским городом.

Одесса Взрывы
07 января 2024, 23:51
Немцы высказались за уход Шольца с поста канцлера
РИА «Новости»
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Почти две трети немцев заявили, чтобы Олаф Шольц передал пост канцлера ФРГ действующему министру обороны Борису Писториусу. Об этом сообщила газета Bild.

Социологический институт Insa провел опрос в период с 4 по 5 января, в нем участвовали 1004 человека. Согласно исследованию, 64,3% опрошенных признались, что хотели бы скорейшей передачи полномочий канцлера Писториусу.

Только 24,6% выступили против, еще 11,2% не стали давать ответа. При этом большинство сторонников Социал-демократической партии Германии, членами которой являются оба политика, хотят видеть на посту главы правительства действующего министра обороны (47,9% против 47,1%).

Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно покинуть свой пост в 2024 году. Возможные кадровые перестановки в ФРГ связали с падением доверия немцев к его партии СПГ. За 2023 год уровень поддержки СПГ упал с 20% до 15%. Главным претендентом на пост Шольца немцы назвали министра обороны Бориса Писториуса.

Германия Олаф Шольц
07 января 2024, 23:39
Суд рассмотрит жалобу убившего 77 человек террориста Брейвика на жизнь в тюрьме-особняке
Викимедиа
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Несколько жилых комнат, отдельная и полностью благоустроенная кухня, тренажерный зал, библиотека, мини-кинотеатр и клетка с домашними попугаями. В таких условиях отбывает наказание в норвежской тюрьме жестоко убивший 77 человек террорист Андрес Брейвик. Видео с условиями его содержания показала редакция норвежского сайта Dagbladet.

Кроме жалоб на содержание Брейвик часто судится с властями Норвегии, считая, что его заключение нарушает его права. Очередной судебный процесс начнется 8 января, напомнило издание Ringblad. Ответчиком по делу выступит Министерство юстиции Норвегии.

На этот раз Брейвик потребовал, чтобы ему разрешили приводить к себе гостей или дали возможность личного общения с другими людьми за исключением конвоиров и адвоката.

Представитель Генеральной прокуратуры Норвегии Андреас Хьетланд в комментарии журналистам заявил, что условия Брейвика и не слишком для него обременительны. Поэтому сложно представить, какие еще послабления он потребует. Он добавил, что годы заключений и работа психологов и психиатров не дали никаких результатов. Брейвик все еще остается опасным для общества.

Андерс Брейвик в июле 2011 года устроил серию взрывов в Осло и напал на молодежный лагерь на острове Утойя. Жертвами атак стали 77 человек, 151 получили ранения. В ходе судебного он признался в убийствах, но не посчитал их преступлениями. Он пояснил, что проведенные им теракты стали защитой белых жителей Норвегии от эмигрантов.

В сентябре 2020 года представляющий интересы Брейвика адвокат Ойстен Стуррвик заявил, что по заявлению своего клиента он подал заявление об условно-досрочном освобождении. Защитник напомнил, что заключенные получают такое право после восьми лет отбытия наказания. Дело рассматривали почти два года, но суд отказался отпустить Брейвика на свободу.

Речь идет о полноценном двухэтажном доме с собственной территорией для прогулок. Условия отбывания наказания Брейвик улучшал постоянными жалобами, осознавая, что на свободу ему уже не выйти. Формально, по приговору суда, в 2011 году ему назначили 21 год заключения. Но с возможностью продления неограниченное число раз каждые пять лет.

Убийства Суд Терроризм Взрывы Норвегия

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