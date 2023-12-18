18 декабря 2023, 00:53

Конфликты на Ближнем Востоке и Украине вышли из-под контроля по вине США

Unsplash
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Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине США, теперь она может обернуться катастрофой. Такое заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Соединенные Штаты позволили Ближнему Востоку «полностью выйти из-под контроля». Сейчас происходят действительно плохие вещи, которые невозможно остановить, считает Трамп.

«Может случиться катастрофа, если не взяться за дело с силой и точностью», - подчеркнул он.

Это утверждение относится в том числе к украинскому конфликту, добавил Трамп. Возможно, даже в большей степени, подчеркнул экс-президент США.

Ранее Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, чтобы доказать, что демократия США в опасности. Речь шла о выступлении президента РФ на пленарном заседании Восточного экономического форума. Тогда Путин прокомментировал судебное дело против Трампа, назвав его преследованием по политическим мотивам.

США Дональд Трамп Украина Ближний Восток
18 декабря 2023, 00:39
США обвинили в попытках отдалить Европу от России
Unsplash
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Соединенные Штаты делают все для отдаления Европы от России, поскольку такой союз был бы опасен для американцев. Такое заявление сделал президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью телеканалу «РТР-Беларусь».

Он напомнил о периодах, когда Россия и православный мир существовали в согласии с Европой. Сегодня Запад делает все, чтобы отделить европейские страны от РФ.

«Европа со своими технологиями, знаниями, и Россия, то есть Восток, со своими ресурсами были бы опасными для США», - подчеркнул Додик.

Он добавил, что ЕС все больше находится под контролем Соединенных Штатов, исполняя исключительно команды Запада. Для последнего главным вопросом являются ресурсы Востока. В Европе нет газа и нефти, поэтому западные страны должны идти на Восток ради выживания.

Президент РФ Владимир Путин на XXI Съезде «Единой России» заявил, что западные элиты рассчитывали обрушить экономику , а также политическую и экономическую системы страны. Однако у них ничего не получилось.

США Европа Россия
18 декабря 2023, 00:35
Утечки военной тайны из штабов признали на Украине
РИА «Новости»
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Утечки секретной информации из военных штабов Украины уже происходили. Такое заявление сделала бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала информацию об обнаружении прослушивающих устройств у главкома ВСУ Валерия Залужного и его сотрудников. Маляр отметила, что военная тайна неоднократно становилась публичной.

«То, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов - да», - признала экс-замглавы ведомства.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства. Их изготовили из элементов «неустановленного образца». Из-за этого невозможно идентифицировать установщика.

Депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая в конце ноября призвала отправить главкома ВСУ в отставку. Она заявила, что Залужный так и не представил план боевых действий на следующий год.

Военные Украина
18 декабря 2023, 00:33
Израиль атаковал окрестности Дамаска
РИА «Новости»
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Израильская армия атаковала окрестности столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщило сирийское государственное телевидение Al Akhbar.

«Израиль совершил агрессию на окрестности Дамаска», - сказано в сообщении телеканала.

По данным сирийского СМИ, системы ПВО отражают атаку.

Министерство обороны Сирии заявило, что при атаке ЦАХАЛ ранения получили двое сирийских военных.

«Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили несколько из них. В результате агрессии ранения получили двое военных, нанесен некоторый материальный ущерб», - говорится в сообщении Минобороны страны.

Четыре истребителя ВВС Израиля в ночь на субботу 2 декабря обстреляли Дамаск. Большинство авиабомб сбили российские системы ПВО «Панцирь-С» и «Бук-М2Э», которые стоят на вооружении Сирии.

Израиль Ракеты Сирия Военные Армия ПВО
18 декабря 2023, 00:07
Украинского депутата арестовали после взрыва гранат в Закарпатье
Pxhere
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Суд в Закарпатской области Украины арестовал депутата Сергея Батрина, который взорвал три гранаты во время заседания Керецковского сельсовета. Об этом сообщили на странице инстанции в Facebook*.

В отношении парламентария избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Сторона защиты не возражала против ходатайства прокурора, который потребовал взять подозреваемого под стражу.

Во время взрыва на заседании сельского совета в селе Керецки находились 30 человек. Батрин бросил гранаты во время выступления. Предварительно, 26 человек пострадали.

По данным украинских СМИ, раненый при взрыве депутат Виктор Прядила умер в больнице. При поступлении в медучреждение его состояние оценили как тяжелое.

*Запрещен в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

Суд Взрывы Депутаты Украина

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