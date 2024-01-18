18 января 2024, 20:50

Конфликту Ирана и Пакистана предсказали быстрый финал

РИА «Новости»
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Обмен ударами Ирана и Пакистана не получит никакого продолжения. Претензий друг к другу у стран нет. Причиной стало поведение народа белуджи, живущего в приграничном районе двух стран. Об этом в комментарии «360» заявил востоковед и политолог Олег Гущин.

Он пояснил, что Белуджистан расположен на границе Ирана и Пакистана. Живущий там народ белуджи фактически считается иранским, но сами себя они ни к персам, ни к индийцам не относят.

«Они недовольны всяким правительством, хоть каким. Как и в каждой мусульманской стране, там большое количество молодых и малограмотных парней, из которых легко сколотить банды. Поскольку люди, пишущие арабским шрифтом, - поэты, но назовут они себя Исламским фронтом освобождения мира от зла. Скорее всего, какая-то из этих групп совершала вылазки на территорию Ирана», - заявил Гущин.

Востоковед подчеркнул, что такое поведение не понравилось властям Ирана, которые грохнули по одному из лагерей в Белудже.

«Расшириться этот конфликт не может, потому что Пакистан - ядерная держава, а Иран близок к этому статусу. И там, и там достаточно нормальные правительства, поэтому они этот конфликт быстро купируют», - добавил эксперт.

Он не исключил, что взаимными ударами все и ограничится, потому что наживать себе дополнительных врагов обе страны не хотят. Ирану достаточно США в качестве главного соперника, а у Пакистана есть Индия.

Иран нанес удар по пакистанской провинции Белуджистан в минувший вторник, 16 января. Корпус стражей исламской революции объявил, что в результате поразил базу террористической группировки «Джейш аль-Адль».

Спустя два дня Пакистан обстрелял иранскую провинцию со схожим названием Систан и Белуджистан. МИД страны заявил, что целью стали убежища боевиков. В ведомстве подчеркнули, что не покушались на суверенитет и территориальную целостность Ирана, но пошли на такой шаг ради государственной безопасности.

МИД России призвал обе стороны не доводить конфликт до эскалации и перейти к переговорам.

Пакистан Иран
18 января 2024, 21:25
Зеленский в Давосе запретил украинцам дышать
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинцы во время конфликта не имеют права «просто дышать воздухом». Такое заявление он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт», - сказал глава государства в ответ на вопрос об ужесточении мобилизации.

На форуме в Давосе Зеленский отметился несколькими скандальными заявлениями. Он заочно нахамил премьер-министру Китая Ли Цяну.

В СМИ появилась информация, что украинская сторона хотела организовать встречу Зеленского с Ли Цяном, но КНР ответила отказом. Комментируя это, украинский президент заявил, что и не собирался встречаться с китайским премьером, так как это чиновник не его уровня.

На форуме Зеленский также предложил бывшему президенту США Дональду Трампу «сначала думать, а потом говорить». А еще признал, что ресурсов мирового ВПК не хватит на противостояние с Россией.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп Россия Китай
18 января 2024, 21:23
Участниками крупнейших учений НАТО со времен холодной войны станут 90 тысяч человек
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Крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник») начнутся на следующей неделе в странах Балтии, Германии, Польше, Норвегии и Румынии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главнокомандующего силами Североатлантического альянса Криса Криволи.

В рамках учений отработают сценарий конфликта с «почти равным по силам» противником. Мероприятие продлится до мая, и в нем примут участие около 90 тысяч военнослужащих, более 50 кораблей, включая авианосцы и эсминцы свыше 80 истребителей, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов и по меньшей мере 1100 боевых машин, включая 133 танка и 533 боевые машины пехоты.

Криволи подчеркнул, что в ходе учений отработают последние оборонные планы альянса.

«Учения Steadfast Defender 2024 продемонстрируют способность НАТО быстро развертывать силы из Северной Америки и других частей североатлантического союза для укрепления обороны Европы», - заявил главнокомандующий.

В учениях впервые примут участие военные Швеции, которая пока официально не присоединилась к альянсу. В ходе маневров особое внимание уделят развертыванию сил быстрого реагирования в Польше, переброске войск в страны Балтии. Германия станет центром приема подкреплений, а Норвегия и Румыния - периферийными источниками дополнительных сил.

Официального упоминания России в документах или заявлении представителей НАТО нет, но в последней редакции стратегии альянса страну называли наиболее значительной и прямой угрозой безопасности стран-участниц.

В последний раз учения подобного масштаба НАТО проводил в 1988 году. Тогда в нем принимали участие 125 тысяч человек.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко назвал военные маневры НАТО провокацией. Он подчеркнул, что такой демонстрацией силы альянс хочет оказать давление на Россию и подготовиться к реальным боевым действиям.

Военные учения Военные Россия НАТО
18 января 2024, 18:37
«Делайте больше». США потребовали у Гонконга усилить давление на Россию
РИА «Новости»
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США потребовали от банков в Гонконге активнее соблюдать санкционный режим против России, в частности, против военно-промышленного комплекса. Об этом сообщила газета Nikkei Asia.

По информации источника, представители американского Минфина провели две встречи с 12 работающими в Гонконге иностранными и китайскими банками.

«США объяснили о необходимости снизить риски в отношении России, а также потребовали от банков делать гораздо больше, чем они делают сейчас, то есть ужесточить санкции. Например, проверять товары и транзакции, которые идут в Россию», - отметили авторы материала.

В ответ кредитные организации попросили Минфин разъяснить последствия в рамках «вторичных» санкций.

В декабре 2023 года США пригрозили иностранным финансовым институтам вторичными санкциями за содействие российскому ВПК.

Также ранее стало известно, что банки Китая ужесточили ограничения для России из-за опасения санкций со стороны США.

США Банки Санкции Россия Гонконг
18 января 2024, 18:21
Россия призвала Иран и Пакистан вспомнить о принципах добрососедства
РИА «Новости»
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Обострение конфликта на границе Ирана и Пакистана необходимо решить дипломатическими путями и не допустить дальнейшей эскалации. На это указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Полный текст ее заявления опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Пакистан и Иран обменялись ударами по приграничным территориям под предлогом борьбы с террористами. В минувший вторник Корпус стражей исламской революции запустил баллистические ракеты и беспилотники по пакистанской провинции Белуджистан. В официальном заявлении иранской армии целью назвали базу террористической группировки «Джейш аль-Адль».

Армия Пакистана в четверг, 18 января, провела собственную операцию в приграничной иранской провинции. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что целью стали убежища боевиков - сармачаров.

В ведомстве подчеркнули, что уважают суверенитет и территориальную целостность Ирана, но о ради собственной безопасности пошли на такой шаг.

Сармачарами Пакистан называет народность белуджа. Провинцию, в которой они жили, разделили еще в 1947 году между Ираном, Афганистаном и Пакистаном. С тех пор представители нации проводят сепаратистскую политику и регулярно устраивают теракты с целью объединения и создания единого Белуджистана.

Представитель МИД России призвала стороны к максимальной сдержанности.

«Выражаем надежду, что Иран и Пакистан в ближайшее время найдут способ уладить возникшие разногласия в духе традиционного добрососедства, в том числе касающиеся купирования исходящих с территорий друг друга террористических угроз», - подчеркнула она.

Захарова выразила сожаление, что конфликт возник между дружественными странами Шанхайской организациями сотрудничества, с которыми Россия выстроила партнерские отношения.

«Обострение ситуации играет на руку тем, кто не заинтересован в мире, стабильности и безопасности в регионе», - обратила внимание представитель МИД.

Мария Захарова Россия Пакистан МИД РФ Иран

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