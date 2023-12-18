«Война в секторе Газа еще не на полпути», - сказал он.

Мартин Гриффитс спрогнозировал «недели и недели» боевых действий. Он обвинил Израиль в нарушении международных норм и нанесении неизбирательных ударов. Замгенсека ООН заявил, что в этом конфликте процветает безнаказанность, в том числе за убийство сотрудников гуманитарных миссий. Он заявил о необходимости специального трибунала.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Против нее проголосовали 10 стран, в том числе Израиль и США, за - 153 государства. Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа больше не пригоден для жизни. По его информации, инфраструктуру разрушили даже в Рафахе на юге анклава.