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Журналист отметил, что несмотря на все усилия мирового сообщества, дела в Газе идут все хуже.

«Именно эта серьезная несправедливость гложет международное сознание и служит мощным аргументом против Запада как силы глобального блага. Она также представляет из себя находку для тех, кто беспощадно бьет по западному лицемерию, таких как президент России Владимир Путин», - написал обозреватель.

Тео заявил, что нет предпосылок к позитивному завершению конфликта на Ближнем Востоке. ООН не в состоянии сыграть роль арбитра, внутренние разногласия делают ее бессильной, отметил журналист. США как доминирующая держава могла бы выдержать баланс между Израилем и Палестиной, но теперь эти надежды погасли, Штаты заняты «внутренним политическим параличом» и попытками сдержать рост Китая.

Китай сильно разочарован противодействием США принятию резолюций по палестинскому вопросу. Попытка посредничества президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке провалилась.